Le RLISS du Nord-Est salue des champions en santé

Au cours de la dernière année, le Réseau local d’intégration du système de santé (RLISS) du Nord-Est a remis son Prix du changement sain à sept récipiendaires incluant des médecins, des travailleurs de la santé, un bénévole et des comités de partenaires communautaires.

Remis depuis 2012, les prix visent à reconnaître des personnes qui travaillent à améliorer l’expérience du patient et à mettre sur pied un système de santé plus solide pour les résidents de la région.

Nos champions du changement sain de 2018 sont des personnes inspirantes qui montrent ce qu’on peut réaliser lorsqu’on emploie une approche qui fait preuve de bienveillance, de collaboration et d’innovation en matière de santé et de bien-être , indique, dans un communiqué, Jérémy Stevenson, directeur général du RLISS du Nord-Est.

Le comité interprofessionnel des soins primaires de Kapuskasing et région est un des récipiendaires. Il était formé notamment de médecins et de représentants d’institutions comme l’Hôpital Sensenbrenner et le Centre de santé communautaire de Kapuskasing.

Les efforts du comité ont entraîné la création d’un nouveau centre de soins du diabète, d’une clinique de médecins suppléants qui a réduit le nombre de visites à l’urgence ainsi que l’établissement d’une nouvelle équipe de santé familiale.

Un autre comité honoré est l’équipe de mise en oeuvre du Projet de services axés sur la collaboration de Nipissing.

Cette équipe a participé à la création d’un guide d’orientation, qui vise à mieux diriger les clients ayant des problèmes de santé mentale ou de dépendance ou des troubles du développement vers les services dont ils ont besoin.

Les autres lauréats du Prix du changement sain sont :

Dre Jennifer Jocko, Sudbury – Elle travaille à Horizon Santé-Nord et au North East Ontario Women’s Health Network et occupe le poste de responsable du dépistage du cancer du col et de la colposcopie pour la région du Nord-Est à Action Cancer Ontario. Elle est professeure agrégée à l’École de médecine du Nord de l’Ontario.

Donna Stewart, Espanola – Elle est directrice des services sociaux intégrés au Conseil des services du district de Manitoulin-Sudbury, où elle assure la supervision de nombreux programmes, dont celui du logement social.

Dre Sarah White et Dr Alan McLean, Sault-Ste-Marie – Ces deux médecins assurent la couverture de médecin à une clinique de portes ouvertes offerte tous les jeudis au Neighborhood Resource Centre à Sault-Ste-Marie. Cette clinique permet de relier des personnes vulnérables à des ressources médicales et sociales.

Aimee Belanger, Jake Marion et John Brunetti, Sudbury, Webbwood, Espanola – Aimee Belanger (Service de santé publique de Sudbury et du district), Jake Marion (bibliothèque publique de Webbwood) et John Brunetti (Équipe de santé familiale d’Espanola) ont chapeauté une initiative qui améliore l’accès aux services de soins de santé à Webbwood.

Alan Elliot, Canton de Laird – Alan Elliott, résident du Canton de Laird et coprésident du Comité consultatif des patients et des familles du RLISS du Nord-Est, est un bénévole de longue date qui se dévoue aux personnes défavorisées de Sault-Ste-Marie et des régions voisines.