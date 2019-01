41 accusations pour conduite avec facultés affaiblies durant la période des Fêtes

Plus de 7500 automobilistes ont été arrêtés par la police de Winnipeg et 41 accusations de conduite avec facultés affaiblies ont été déposées dans le cadre des contrôles routiers effectués durant tout le mois de décembre et le jour de l'An, selon les chiffres dévoilés par les autorités.

Selon le Service de police de Winnipeg, deux des accusations de conduite avec facultés affaiblies concernaient la consommation de drogue. De plus, quatre conducteurs ont été testés positifs au cannabis, mais il n'y a pas encore eu d'accusations déposées.

Les policiers ont fait passer plus de 400 alcootests aux automobilistes en bordure de route.

Les accusations en lien avec le cannabis ne peuvent pas être portées avant que l'analyse toxicologique soit terminée, a déclaré un porte-parole du Service de police de Winnipeg.

L'âge moyen des conducteurs inculpés était de 38 ans. Le plus jeune avait 16 ans et le plus âgé avait 74 ans. Parmi eux, 26 étaient des hommes et 15 des femmes.

Voici les résultats finaux des contrôles routiers du temps des Fêtes effectués en 2018 :