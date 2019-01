Le président de la Chambre de commerce de l’Ontario semble se moquer des pauvres dans un Tweet

« Je célèbre le Nouvel An comme un vrai membre des 1 %! Laissez-les manger du gâteau », publiait sur Twitter le président de Chambre de commerce de l'Ontario. Ce texte accompagnait trois photos : une bouteille de champagne, des blinis couverts de caviar et des biscuits.

Il s’agit du tweet célébrant la nouvelle année de Rocco Rossi, et les réactions sur les médias sociaux à cette publication n’ont pas été tendres. Depuis, M. Rossi a supprimé le tweet et a publié des excuses. Selon lui, il s’agissait d’un essai à la satire qui a mal tourné.

Malgré tout, les commentaires sur les médias sociaux continuaient d’être très durs envers M. Rossi mercredi. Plusieurs affirment qu’il s’agit d’un tweet qui se moque de la pauvreté.

De plus, certains rappellent que M. Rossi a fait campagne auprès de Doug Ford et du gouvernement provincial dans le but d’annuler la hausse prévue du salaire minimum. Celui-ci devait passer de 14 à 15 dollars de l’heure dans toute la province. M. Ford a annulé la hausse, qui était incidemment prévue pour le 1er janvier 2019, au moment où M. Rossi a publié son tweet.

Rocco Rossi est l'ancien directeur général du Parti libéral du Canada sous Michael Ignatieff. Il s'était également présenté à la mairie de Toronto en 2010, élection remportée par feu Rob Ford. En 2011, il s'était présenté en tant que candidat du Parti progressiste-conservateur sous Tim Hudak, mais n'avait pas réussi à se faire élire.

Le SEFPO demande sa démission

Dans un communiqué émis mercredi après-midi, le président du Syndicat de la fonction publique de l'Ontario, Warren Thomas, a demandé la démission de M. Rossi.