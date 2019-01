Ramer l’Atlantique à 20 ans

John Beeden et sa fille Libby, 20 ans, ont passé leur Noël seuls au milieu de l'océan Atlantique, tentant tant bien que mal de se réchauffer l'un l'autre.

Le duo ontarien père-fille est en mer depuis un mois et y resteront pour encore au moins cinq semaines.

Les deux parcourent plus de 6000 kilomètres d'un continent à l'autre à la rame. Ils ont commencé à Portimao, au Portugal, à la fin du mois de novembre et visent l’île Antigua.

Rien ne peut vous préparer à ramer 12 heures par jour dans des mers de 20 pieds de profondeur , a déclaré John en entrevue avec CBC News peu de temps après avoir franchi la barre des 2000 kilomètres. C'est le test ultime de l'endurance physique et mentale.

John sait de quoi il parle. Il a déjà parcouru à la rame l’océan Atlantique, des Canaries à la Barbade, en plus de l’océan Pacifique, de la Californie à Cairns en Australie. Il devenait alors la première personne à ramer sans escale de l’Amérique du Nord au continent australien.

Mais c'est une première pour sa fille de 20 ans. Les deux se relaient, essayant de ramer jour et nuit et faisant la sieste dans la minuscule cabine du bateau.

C'est vraiment difficile de rester propre tout le temps. Le sel nous couvre la peau constamment , explique-t-il. Ils s’ennuient d’une bonne douche chaude, de draps propres et de repas qui goûtent bon – ils ne mangent que des aliments déshydratés.

Libby et John Bowring sont présentement dans l'océan Atlantique Photo : Photo offerte par Nick Bowring

« Je suis vraiment terrifiée »

De la maison, Cheryl Beeden suit son mari et sa fille grâce à leurs entrées de blogue et messages texte quotidiens émis par téléphone satellite. John vient de Grande-Bretagne, mais les Beeden ont passé les 15 dernières années à Kilbride, en Ontario, au nord de Burlington. La famille vient de déménager à quelques kilomètres plus au nord, à Collingwood.

Elle leur envoie son propre message quotidien, obtenant des réponses sporadiques. La réception peut être douteuse au milieu de l'océan.

J’essaie de les encourager, j’essaie de rester optimiste , dit-elle. Je lis leurs entrées de blogue et j’essaie de cerner les aspects positifs.

Mais ça reste un défi. Environ deux semaines après leur départ, John et Libby ont presque chaviré.

Dans une récente entrée de blogue, Libby écrit au sujet de la peur qui l’habite depuis. Chaque fois que je vois une vague qui vient de côté, qu’elle fasse un pied ou 10 pieds, elle me rappelle celle qui nous a presque fait chavirer. Je suis vraiment terrifiée et cela ne changera pas. Je m'excuse, je ne suis pas un homme de 50 ans fait d’acier. Je n'ai que 20 ans et je suis une boule d'émotions. J’essaie de mon mieux.

Les paroles de sa fille ont inquiété Cheryl. Ils n'ont pas parlé au téléphone depuis son départ.

C'est difficile d'être une mère absente, qui ne peut pas la prendre dans ses bras et lui dire que tout va bien se passer.

« On ne peut plus reculer »

Le duo devait initialement ramer jusqu’à Miami, mais a révisé ses plans à la baisse quelques semaines après le début du voyage. Le changement a mis Libby plus à l'aise et lui a permis d'éviter de ramer par mauvais temps la nuit. Elle avait du mal à garder le cap dans ces conditions.

Elle a déjà dit à son père qu’elle voulait abandonner.

Une fois que le bateau a été mis à l’eau, il n’y a qu’une seule manière de se sortir de cette situation, et c’est de se rendre à destination , explique John. On ne peut plus reculer.

Il admet qu'il s’est un peu emporté lorsqu’il a planifié le voyage. Selon lui, il n’avait pas assez pris en considération le niveau d’expérience de sa fille.