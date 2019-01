Bilan des pannes d’électricité : plus de 750 000 clients privés de courant

Le 20 décembre, une puissante tempête a frappé le sud de la province. Des vents qui ont atteint 120 km/h par moments ont soufflé majoritairement sur le Grand Vancouver, l’île de Vancouver et les îles-Gulf.

Ces vents ont déraciné des arbres et coûté la vie à une personne.

Selon le rapport de BC Hydro, plus de 750 000 personnes ont été privées d’électricité. Cette tempête a eu plus de conséquences que celle du mois d’août 2015 qui s’était abattue sur le Grand Vancouver, et que celle de 2006 qui avait frappé le parc Stanley.

Plusieurs clients ont dû patienter plusieurs jours avant que le courant ne soit rétabli chez eux.

900 employés sur le terrain

Mora Scott, une porte-parole de BC Hydro, estime que le travail après la tempête a demandé la plus grande mobilisation de ressources, autant humaines que matérielles, de l’histoire de la société provinciale d’électricité.

Une équipe de 900 personnes a été déployée sur le terrain pour réparer plus de 1900 tronçons de fil, 390 pylônes électriques, 700 traverses et 230 transformateurs endommagés par les vents.

Du personnel de l'extérieur de la province a également été recruté pour aider les foyers à se rebrancher au système.

BC Hydro a aussi des météorologues à l’interne pour surveiller les tempêtes.

Un arbre est tombé devant une résidence de Burnaby Photo : Radio-Canada / Dominique Levesque

Mora Scott explique que cette tempête a été particulièrement destructrice en raison de plusieurs facteurs environnementaux.

« Les vents soufflaient de trois directions différentes », dit-elle.

Plus de 40 mm de pluie sont tombés dans certaines zones au cours des semaines qui ont précédé la tempête, ce qui a déstabilisé de nombreux arbres en bonne santé. Il faut ajouter à ces facteurs la vitesse du vent qui a atteint 100 km/h dans certaines régions. Mora Scott, responsable chez BC Hydro

Des standardistes dépassés par les événements

Le rapport indique également que plus de 550 000 clients ont été rebranchés au réseau au cours des 24 premières heures. Toutefois, des milliers de foyers ont attendu plusieurs jours durant le temps des Fêtes pour obtenir de l’électricité. Le courant a été rétabli dans tout le réseau en mi-journée le 31 décembre.

Mora Scott affirme que BC Hydro souhaite améliorer son plan d'intervention en cas de tempête à l’avenir.

« Certains clients ont eu du mal à signaler les lignes en pannes au 911. Des opérateurs étaient débordés dans certains secteurs. Parfois, les clients nous disaient avoir de la difficulté à obtenir de l’information sur l’état de la panne dans leur secteur », rapporte-t-elle.

BC Hydro tente toujours d'estimer le coût total du nettoyage après la tempête.