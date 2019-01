S’isoler tout en ayant le monde à sa portée, le mode de vie d'un résident de Tétagouche-Sud

Pour moi, là, ce sont les plus belles années de ma vie que je vis présentement. Michel Gauthier, citoyen de Tétagouche-Sud

Agronome de formation, il a aussi oeuvré dans le monde de l'éducation. J'ai aussi enseigné aux ex-détenus , précise-t-il.

Retraité, il vit depuis dix ans dans un camp construit sur la terre de son fils.

C'est un mélange d'ancien et de nouveau, même de futur. Il n’y a pas beaucoup de monde qui ont des panneaux solaires autour d'ici. Alors, moi, j’en ai. Ça, c'est le futur, mais en même temps mon eau vient du toit. Je chauffe au bois et ainsi de suite , explique M. Gauthier.

Il va chercher de l’eau potable chez son fils qui habite à environ un demi-kilomètre de chez lui.

La motoneige est un mode de transport pour Michel Gauthier. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Il est vital pour cet homme de 75 ans de bouger et de rester connecté à la terre. Je vais chercher mon eau, je coupe mon bois, je déblaie les galeries de la neige et ainsi de suite. Bien, ça me garde physiquement alerte , dit-il.

Pour cuire sa nourriture, il utilise un petit poêle au propane et son poêle à bois. Durant sa jeunesse, explique-t-il, sa famille n’achetait pas d’aliment congelé ni de conserves. Elle préparait sa nourriture elle-même, et il fait la même chose aujourd’hui.

Michel Gauthier a choisi de s'éloigner de la société de consommation, mais il ne se sent pas privé des commodités modernes. J'ai juste à peine de penser quand ma mère était jeune et qu'elle vivait à Village-Saint-Paul dans de petites cabanes. Moi, c'est le gros luxe ici , explique-t-il.

L'écriture et la lecture font partie de son quotidien

Michel Gauthier n'est pas contre le progrès. Il utilise d'ailleurs un cellulaire et un ordinateur. J'ai écrit mes mémoires et j'ai fait tout ça à l'ordinateur. C'est bien plus facile d'écrire que de tout faire ça à la main , souligne-t-il.

J'ai la meilleure part des deux mondes. Je peux m'isoler facilement, mais en même temps, le monde est juste à ma portée. Michel Gauthier, citoyen de Tétagouche-Sud

Je n'ai aucun souvenir d'avoir appris à lire. C'est comme si j'avais toujours su lire.

Michel Gauthier n'a pas de téléviseur, mais il regarde beaucoup de films en format DVD.

Il confie qu'il se gâte à l'occasion, et pour lui, cela passe avant tout par les voyages. L'année passée, j'ai passé deux mois et demi au Mexique , précise-t-il.

Il se permet aussi d'autres types de gâteries durant la période des fêtes. J'ai été faire mes emplettes pour Noël, et j'ai acheté pour 120 $ de boisson et [plus de] 200 $ de nourriture.

L'amour de la solitude

Michel Gauthier ne s'ennuie jamais. Il aime beaucoup les gens, mais il apprécie également ses longs moments de solitude.

Le soir, quand je suis à off, la dernière chose que je voudrais c'est que quelqu'un arrive pour briser ce silence-là , dit-il en riant.

Et tant qu'il aura la santé, il n’est pas question pour lui de changer d'adresse.

Et je vous invite ici dans 25 ans pour l'entrevue de mon centième anniversaire , lance-t-il.

D’après un reportage de François Vigneault