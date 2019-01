La voix des Autochtones a résonné en 2018

En 2018, les communautés autochtones de la Côte-Nord ont fait entendre leur voix sur plusieurs plans. Les Premières Nations ont tenté, par diverses actions et prises de parole, de se réapproprier leur identité en se faisant entendre.

Au printemps, la venue de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec sur la Côte-Nord a permis aux autochtones de la région de dénoncer des injustices qu’ils disent subir.

Plus de 70 témoignages sur des allégations de violences policières ou de mauvais traitements par les services publics québécois ont été entendus par les commissaires.

Lors de la journée nationale des peuples autochtones du 21 juin, des membres des Premières Nations, dont la jeune comédienne innue Sharon Fontaine Ishpatao, ont exprimé haut et fort leur fierté d’être autochtone.

Je trouve que c'est important, a-t-elle affirmé. On nous a toujours dit qu’à cause des pensionnats, notre culture a été détruite, qu'on a essayé de nous l'arracher et de nous dire qu'elle n'était pas importante.

La comédienne Sharon Fontaine Ishpatao est fière de sa culture. Photo : Radio-Canada

Des communautés autochtones ont aussi fait des pressions, en 2018, pour faire respecter leurs droits sur leur territoire ancestral.

En novembre, des Innus de la communauté de Nutashkuan ont bloqué l'accès au chantier hydroélectrique de la Romaine pour manifester leur mécontentement envers Hydro-Québec. Ils réclamaient notamment de nouvelles ententes concernant la coupe de bois.

Le campement installé par des manifestants de Nutashkuan à l'entrée de la route menant au complexe hydroélectrique de la Romaine. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Les demandes des Innus de Nutashkuan ont été entendues. Après plusieurs jours de manifestations, Hydro-Québec a conclu une entente avec le conseil de bande.

Le projet de parc éolien Apuiat au nord de Port-Cartier a également été un dossier important en 2018 pour les Innus de la Côte-Nord. Les communautés ont espoir que le projet se réalise même si le premier ministre François Legault a déclaré que le parc éolien ne verra pas le jour avant au moins 20 ans, en raison des surplus énergétiques au Québec.

Pendant l’année, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, a tendu la main au nouveau gouvernement du Québec pour améliorer le sort des Autochtones. Il souhaite notamment que le potentiel des Premières Nations soit mis à profit.

Les Premières Nations sont là, elles existent, elles ont un potentiel important au niveau de leur jeunesse. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières nations du Québec et du Labrador

Le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Ghislain Picard Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

De son côté, le chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, a même déclaré qu'aucun permis ne devrait être accordé aux entreprises à moins que celles-ci n'aient démontré qu'elles aient tissé des liens avec les Premières Nations locales.

Les communautés autochtones disent qu'elles poursuivront leur chemin en 2019 pour s'affranchir et pour tenter d'être reconnues comme nations à part entière.

D’après le reportage d’Alix-Anne Turcotti