Prisonnier de son fauteuil, mais plus libre que jamais

À l'aube de ses 30 ans, Brian Edgar Chief a subi un violent accident de voiture qui l'a laissé paralysé. Maintenant âgé de 62 ans et résident de Notre-Dame-du-Nord, au Témiscamingue, il n'en veut pas à la vie, bien au contraire, et estime que cette épreuve a été bénéfique.

Au bout de la rampe d'accès de sa maison, Brian Chief quitte rarement son chez-lui en hiver, hésitant à se promener avec son quadriporteur dans la neige. Terminées, pour quelques mois, ses sorties dans le village et sur le territoire de la Timiskaming First Nation. Durant cet isolement forcé, il fait de la musique, à l'harmonica ou encore avec son synthétiseur, dont l'ergonomie est adaptée à ses capacités physiques plus limitées.

Je savais jouer de la guitare, mais là, mes doigts sont paralysés et ne fonctionnent plus , explique-t-il.

L'accident de voiture de Brian Chief est survenu en novembre 1986 et a changé sa manière de voir la vie.

Un gros changement qui m'a pris du temps. Ça ne s'est pas fait en une soirée. Changer tout ce que j'ai vécu dans ma vie, et tout ce que je faisais quand je marchais. Brian Chief

Quand tu es en fauteuil roulant, tu regardes tout d'une autre manière. C'est comme si c'était une nouvelle vie, comme si j'étais un petit enfant qui avait besoin de savoir comment s'asseoir, manger, m'habiller, recommencer à nouveau. Ça a aussi changé la manière dont je pense , continue-t-il.

Un nouveau départ

Même s'il doit composer avec de nombreuses incapacités et des limitations importantes, Brian Chief assure qu'il a plus de contrôle que jamais sur sa vie.

J'essaie de ne pas penser trop à ce qui est en arrière, parce que je dois penser davantage à ce qui est en avant, mais j'ai été un mauvais garçon , confie-t-il.

Au moment de son accident, quatre chefs d'accusation pesaient contre lui.

Je pense que c'est une bonne chose que je reçoive mon accident, parce que je serais en prison. Tentative de meurtre, trois assauts à main armée. J'aime la prison où je suis en ce moment, dans ce fauteuil, plutôt que la prison , dit-il d'un ton serein.

Même s'il ne peut pas sortir aussi souvent durant l'hiver, Brian Edgar Chief, de Timiskaming First Nation, n'en veut pas à la vie de l'avoir placé dans un fauteuil roulant. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

L'accident est survenu quelques semaines avant son retour en cour. Alors qu'il était à l'hôpital, à Toronto, il précise que des policiers sont allés à sa rencontre pour lui annoncer que les accusations avaient été abandonnées.

Quand je marchais, je n'avais rien, même pas un endroit pour dormir, sinon la maison de mon père et ma mère. C'était dur, parce que je buvais tout le temps, je ne savais pas ce qui allait se passer demain, j'avais toujours besoin d'argent. Aujourd'hui, je n'ai pas tout, mais toutes les choses que j'ai prié pour s'en viennent tranquillement.

Cette époque semble aujourd'hui bien loin et Brian Chief se dit lucide, et sans regret. Ce passé est accepté.

Ce n'était pas une vie. Depuis mon accident, je suis capable de contrôler ce que je fais, et surtout, je sais ce que je fais. Brian Chief

Une nouvelle vie pour aider

Brian Chief manœuvre son fauteuil avec habileté. Il s'exprime lentement, prend le temps de choisir ses mots, tantôt en français, tantôt en anglais. Il s'arrête par moments, le temps d'un éclat de rire, et reprend ses confidences.

J'essaie de faire du bien à tout le monde, de les aider selon ce que je suis capable de faire. Même ceux qui marchent, parce que pour eux aussi ce n'est pas toujours facile. Pour eux, c'est dur d'une autre manière.

Depuis que la vie l'a laissé prisonnier de son fauteuil, il se dit plus conscient et plus empreint aussi à vouloir aider ceux qui l'entourent.

C'est sans doute pour ça que je suis encore ici. J'apprends tout ce que je n'avais pas compris dans ma vie, quand je marchais. Ce n'est pas l'éducation de l'école, c'est une éducation spirituelle. Je suis capable de compter 10 fois dans ma vie où j'aurais pu mourir. Dix fois. Brian Chief

À 62 ans, Brian Chief se fait résilient et optimiste.