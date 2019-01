L’heure de la retraite a sonné pour le cycliste Elliott Doyle

Étudiant au doctorat en pharmacie à l’Université Laval, Elliott Doyle souhaite maintenant se concentrer sur ses études. Durant sa prochaine année, le futur pharmacien sera en stage.

2018 ça plus été une saison transitoire. Je m’y attendais que 2019 soit plus tranquille pour moi au niveau des compétitions. Ça faisait environ 2 à 3 ans que j’y pensais. Je trouvais ça quand même difficile de jumeler l’école au sport, mais aussi je voulais toucher un peu plusieurs sphères de ma vie soit faire plus d’activités sociales avec ma famille , explique-t-il.

Pour le nouveau retraité, il était impossible de poursuivre sa carrière professionnelle aux côtés des athlètes de haut niveau.

Ce n’est pas fait pour tout le monde et aussi, je ne pouvais plus rivaliser avec les autres compétiteurs avec 7 à 10 heures d’entraînement par semaine Elliott Doyle, cycliste

Elliott Doyle est très fier du chemin qu’il a parcouru. Notamment, il garde de bons souvenirs du Grand Prix cycliste de Saguenay, du Tour de Beauce et du Championnat canadien.

Il n'abandonne toutefois pas sa passion du vélo. Il compte profiter de son expérience pour la partager.

Je vais essayer de donner plus de temps au Club Proco en vélo de route. Donc, de redonner mon petit bagage de vélo aux jeunes cyclistes. C’est sûr que je veux continuer à m’entraîner tous les jours, ça fait partie de mes saines habitudes de vie , ajoute Elliott Doyle.

Il pourrait aussi participer à nouveau à la traversée du lac Saint-Jean à vélo en février prochain.