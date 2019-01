Le nombre de cas de grippe a doublé cette saison en Saskatchewan

Entre septembre et le décembre 2018, 1571 cas de grippe ont été confirmés en Saskatchewan, une augmentation considérable par rapport à l'année précédente. Pour cette même période en 2017, 685 cas avaient été enregistrés .

Les données du gouvernement provincial rapportent que les personnes âgées de 20 à 64 ans sont celles qui ont le plus contracté le virus cette saison. Selon le rapport hebdomadaire sur l'influenza du ministère de la Santé de la Saskatchewan, 12 personnes ont été admises aux soins intensifs et 4 sont mortes du virus.

Le sud et le centre de la province sont les secteurs les plus touchés.

Ce nombre élevé est attribuable à un début précoce de la saison grippale 2018-2019, indique la Direction de la santé de la population du ministère provincial, ajoutant qu’il n’est pas inhabituel que celle-ci ne commence pas toujours au même moment chaque année.

« L’activité grippale peut commencer à tout moment pendant l’automne et elle atteint généralement son pic après 6 à 8 semaines », explique le ministère dans un courriel à CBC. « Le pic a été atteint et on ne s’attend pas à ce qu’il y ait maintenant une forte augmentation du nombre de cas de grippe. »

Lors de la saison 2016-2017, 380 cas avaient été enregistrés avant le 31 décembre, comparativement à 31 cas pour la saison 2015-2016 qui s'est terminée à la mi-janvier.

Le ministère de la Santé de la Saskatchewan rapporte que plus de 280 000 doses du vaccin contre la grippe saisonnière ont été administrées en date du 15 décembre 2018. Il s’agit d’une augmentation de 8 % par rapport à l’année dernière.