La police d'Edmonton accusée de force excessive par l'amie d'un homme tué par balle

Buck Evans, 34 ans, a été abattu par plusieurs policiers vers 14 h mercredi dernier, dans le stationnement du complexe de copropriétés Urban Village, dans le sud-est d'Edmonton

« J'ai vu quelqu'un que j'aime être tué, alors qu'il aurait dû y avoir différentes manières de procéder », déclare Melissa Dumais.

Elle dit avoir consulté un avocat et envisage d'engager une poursuite.

« Je veux savoir quels agents ont fait ça, je veux les poursuivre en justice », dit Melissa Dumais. « J'ai suffisamment de preuves qu'ils ont utilisé de la force excessive », affirme-t-elle.

L’Équipe d'intervention de l'Alberta en cas d'incident grave (ASIRT), qui enquête sur les incidents impliquant des policiers, a ouvert une enquête.

Dans un communiqué, l'ASIRT explique que les informations préliminaires montrent que Buck Evans a refusé de sortir de son camion lorsque la police lui en a donné l'ordre, et qu’il a fait feu avant que les agents ne lui tirent dessus.

Buck Evans était recherché dans le cadre d’une enquête en cours et faisait l'objet de deux mandats d’arrestation. La police pensait qu'il était armé et dangereux et une unité tactique suivait son véhicule.

« Des preuves indépendantes rassemblées suggèrent que l'homme était en possession d'une arme à feu et l'a déchargé », précise l'ASIRT dans son communiqué.

Melissa Dumais raconte qu'elle était dans le camion avec Buck Evans et un ami le jour de la fusillade. Selon elle, la police les a arrêtés et leur a ordonné à elle et à l’ami de sortir du camion.

Après avoir parlé à Buck Evans, elle est sortie et a été arrêtée.

Quand elle est sortie du camion, elle dit que Buck Evans était assis sur la banquette arrière, les mains en l'air. Le pistolet était par terre, loin de son petit ami, selon elle.

« Le pistolet était loin de ses mains », affirme-t-elle.

Une vidéo de l'incident montre des véhicules de police entourant un camion près du complexe de condos Urban Village et on y entend plusieurs coups de feu.

« J’étais menottée, je ne pouvais rien faire. Tu veux être là pour la personne que tu aimes. Tu veux être à ses côtés quand elle prendra son dernier souffle », dit Melissa Dumais.

Elle ajoute que le comportement de Buck Evans avait changé dans les jours qui ont précédé sa mort. Il semblait agité et regardait constamment par-dessus son épaule.

« Il m'a dit qu'il avait le sentiment que quelque chose de grave allait se passer », commente-t-elle.

Elle ajoute qu’elle ne savait pas qu'il était recherché en vertu de mandats d'arrêt.

« Je veux juste que les gens sachent que Buck n'est pas un monstre. Il avait un bon cœur. Il a traversé beaucoup de choses, mais il reste une bonne personne en fin de compte. »

L'ASIRT n'a pas répondu à une demande de renseignements supplémentaires.