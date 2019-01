Blaine Higgs dit espérer une coopération de tous les partis en 2019

Jusqu’à présent, le gouvernement progressiste-conservateur minoritaire de Blaine Higgs a étroitement coopéré avec les trois députés de l’Alliance des gens, dont l’appui lui donne une majorité fonctionnelle en Chambre.

Entre-temps, les trois députés du Parti vert ont eu tendance à voter comme les libéraux qui forment l’opposition officielle.

Les projets de loi ont progressé comme cela, affirme Blaine Higgs dans une entrevue de fin d’année accordée à CBC. Il dit croire qu’il y aura encore des occasions où les partis des deux côtés de la Chambre pourraient être d’accord.

Les verts ont dénoncé le fait qu’ils n’ont pas été consultés par les progressistes-conservateurs sur une variété de sujets, de la taxe carbone au bilinguisme dans les services ambulanciers.

Les trois députés du Parti vert au Nouveau-Brunswick sont Kevin Arseneau, David Coon et Megan Mitton. Photo : Radio-Canada

Les progressistes-conservateurs n’ont démontré jusqu’à présent aucune volonté de travailler sur les projets que le Parti vert souhaite réaliser, selon le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau. Peut-être que cela va changer, mais pour le moment je ne crois pas qu’il y a eu une consultation sur quoi que ce soit , dit-il.

Dans son discours du Trône prononcé le 20 novembre, le gouvernement Higgs a promis de viser la collaboration avec les hommes et les femmes de bonne foi et de toute affiliation politique , et il a appelé l’Assemblée législative à relever le défi que pose une gouvernance partagée .

Une coopération à développer

Les libéraux ont voté comme le gouvernement sur un projet de loi afin de changer les pouvoirs d’un tribunal qui entend les appels concernant Travail sécuritaire NB.

Blaine Higgs dit espérer plus de coopération de ce genre durant la nouvelle année. « Je crois qu’elle va se développer », souligne-t-il.

Quant à une coopération avec le Parti vert, selon l’idée de Blaine Higgs, il faudrait que ce parti appuie une industrie locale du gaz naturel qui comprendrait l’exploitation du gaz de schiste.

D'après un reportage de Jacques Poitras