Des Winnipégois célèbrent le froid en courant torse nu

Malgré un refroidissement éolien cinglant ce jour de l’An, les aventuriers estiment qu’il s’agit d’une merveilleuse occasion pour se retrouver entre amoureux de la course à pied.

« C’est un peu le but de la course, estime Jason Bruce, un des participants. S’il ne faisait que 0 degré [Celsius] ou que le temps était plus chaud, cette course ne servirait à rien ».

Avant de braver mère Nature sur un pourtour de 560 mètres, les athlètes ont pu se changer dans une pièce chauffée. « C’est fou, je me suis déshabillé et j’ai couru par -40. À quoi pensais-je? Pas grand-chose, évidemment », dit M. Bruce.

La tradition remonte au début des années 2000 lorsqu’une habitante de Victoria nouvellement installée à Winnipeg a voulu faire profiter aux gens du grand froid hivernal.