Programme de signalement de viols : une première condamnation à Calgary

Un étudiant en médecine de l'Université de Toronto a récemment été condamné pour un viol à Calgary grâce à un programme qui permet aux victimes d'attendre jusqu'à un an avant de réclamer aux policiers d'ouvrir une enquête.

Quand Laura (un nom fictif en raison d’une ordonnance de la cour pour protéger son identité) s'est réveillée le 1er juin 2014 après une soirée avec des amis, elle savait qu'elle avait été violée, mais elle ne savait pas si elle devait porter plainte.

Grâce à un programme de signalement pour les victimes de violence sexuelle qui a débuté en 2011 à Calgary, Laura a pu attendre d'être émotionnellement prête avant de demander à la police de procéder à une enquête.

Laura s'est d'abord rendue à l'hôpital après la soirée en question, où des preuves ont été recueillies grâce à une trousse médico-légale. Celle-ci a été conservée pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que Laura se sente prête à participer à l'enquête.

En décembre, Prachur Shrivastava a été reconnu coupable d'agression sexuelle contre Laura, une première pour le cadre du programme Third Option de Calgary. Le test médico-légal prélevé en 2014 a démontré que l'ADN de Shrivastava avait été trouvé sur et à l'intérieur de Laura.

Preuves génétiques stockées

À Calgary, les victimes qui se présentent à l'urgence ou dans un établissement de santé dans les 96 heures suivant une agression sont prises en main par l'Équipe d'intervention en cas d'agression sexuelle de Calgary (ETGAC) qui offre des services psychologiques, des soins médicaux et la collecte de preuves, au besoin.

Trois options sont offertes aux personnes qui croient être victimes de viol : elles peuvent ne pas signaler l'agression à la police, elles peuvent immédiatement signaler l'agression aux autorités, ou elles peuvent compléter une trousse médico-légale et la conserver pendant un an, le temps de décider quelle action elles entreprendront.

Des programmes similaires existent en Nouvelle-Écosse, en Ontario, en Colombie-Britannique et au Yukon, mais sont peu répandus. D'autres villes, comme Halifax et Whitehorse, offrent ce type de programme, mais les trousses ne sont gardées que pendant six mois.

Cette troisième option - celle d'attendre avant de demander aux policiers d'intervenir - offre aux victimes « le don du temps », affirme Danielle Aubry, directrice générale de l'ACASC. Il est très important que les gens soient habilités à prendre leurs propres décisions, précise Danielle Aubry, Calgary Communities Against Sexual Assault.

La Calgary Communities Against Sexual Assault (CCASA) estime qu'environ 20 % des victimes d'agression sexuelle choisissent de conserver leur trousse pendant un an.