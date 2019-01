Accoucher au passage à la nouvelle année

Josée Millette était sur le point d'accoucher à l'Hôpital de Gatineau lorsque le décompte vers l'année 2019 a démarré. Elle et son conjoint Pier-Luc Morrissette se doutaient alors que leur petite Jade pourrait bien être le premier bébé de l'année en Outaouais.

L’équipe d’infirmières était un peu festive, il y avait une très belle ambiance. Elles ont fait le décompte de minuit et bonne année, alors on a vécu un peu la tradition de la nouvelle année, même si on n'était pas à la maison , se rappelle Mme Millette, enfoncée dans un fauteuil turquoise, alors que son nouveau-né est blotti dans ses bras.

À 4 h 16, Jade est venue au monde. Elle pèse 8,9 livres et elle se porte à merveille.

Elle boit bien, elle a un très bon poids. Je ne peux rien demander de mieux , s'exclame la mère, le sourire aux lèvres malgré la fatigue.

Les heureux parents apprécient l'attention qui leur est accordée par les journalistes. On est encore tout excités, c’est l’adrénaline encore , rapporte le père, café à la main.

Ça va faire une belle histoire pour notre enfant de lui dire qu'il a été le premier bébé de l'année. Josée Millette, maman de Jade Morrissette

À son arrivée dans sa maison du quartier Masson-Angers, Jade sera bien entourée, puisqu'elle a cinq frères et sœurs âgés de 2 à 16 ans.