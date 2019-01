Une 1re promesse de campagne en 2019 pour Scheer : abolir la taxe carbone

Andrew Scheer a profité d’un passage à Regina mardi pour réitérer son opposition à la taxe carbone du gouvernement Trudeau, qui doit entrer en vigueur cette année.

« Malheureusement, nous accueillons la nouvelle année avec une taxe carbone. Une taxe qui sera imposée de force à la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick dès le 1er avril », a déclaré le député fédéral de Regina-Qu'Appelle lors d’une conférence de presse dans une épicerie grande surface de la ville.

« La taxe sera appliquée à, essentiellement, tout ce qui nécessite du carburant : conduire jusqu’au travail, chauffer nos maisons, et même faire l’épicerie dans un magasin comme celui-ci. Les choses essentielles de la vie quotidienne seront plus chères à cause de Trudeau », affirme-t-il.

Le chef conservateur soutient aussi que la taxe carbone continuera d’augmenter sous un gouvernement libéral, même au-delà de la cible de 50 $ la tonne en 2022.