La déforestation sur deux îles du fleuve Fraser menace le riche habitat des poissons

Le ministère Pêches et Océans Canada a ordonné aux propriétaires de deux îles du fleuve Fraser en Colombie-Britannique de prendre des « mesures correctives » en raison d'une menace de leurs activités à un important habitat de saumons, de truites et d'esturgeons.

Les propriétaires sont deux compagnies qui disent vouloir faire pousser des bleuets sur les îles Carey et Herrling, entre Hope et Chilliwack, en plein milieu du long cours d’eau.

Des écologistes, notamment le Outdoor Recreation Council de la Colombie-Britannique, se plaignent que les coupes de peupliers sur les îles nuisent à la reproduction de poissons.

L'entreprise propriétaire de l'île Carey et de ses 472 hectares, Carey Island Farms, défend sa décision de couper les arbres. Son directeur, Cornelis Guliker, souligne que la terre est une des plus fertiles de la région et que le climat est très favorable pour faire pousser des fruits et des légumes.

Les produits alimentaires locaux sont importants. Veut-on que toute notre nourriture vienne de Californie ou de Chine? Cornellis Guliker, Carey Island Farms

Le ministère fédéral a lancé son enquête en novembre, mais affirme ne pouvoir dévoiler d'information supplémentaire en raison de son travail qui se poursuit dans ce dossier.

Ce secteur du fleuve est connu comme le « coeur du Fraser » à cause d’un écosystème unique composé de bancs de gravier et d’endroits favorisant la ponte des oeufs.