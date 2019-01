Brian Pincott renonce à être candidat pour le NPD en 2019

L’an dernier, Brian Pincott s'était confié publiquement sur la dépression qu’il combat.

Dans un message publié sur Facebook lundi, il déclare qu'il n'est plus certain de pouvoir se donner à 100 % dans une campagne électorale, puis comme potentiel député.

« Beaucoup de gens estiment que ce sera la campagne la plus agressive et la plus amère de l'histoire de l'Alberta, et je suis assez d’accord », écrit-il.

« Ces derniers mois [pour moi] ont été une lutte très difficile contre la dépression. Et donc, j’ai décidé de renoncer à être le candidat du NPD dans Calgary-Acadia. »

M. Pincott précise qu’il avait d’abord pris la décision d’entrer dans la course, car son réseau d’appuis et le travail qu’il effectuait avec son médecin lui avaient donné la confiance nécessaire pour se lancer.

Dans son message, il implore les Albertains de mettre de côté leurs divisions en 2019 et d’amorcer plutôt des débats fondés sur l'empathie.

« Trouvons un moyen de partager l'espoir, la joie et l'amour entre nous. Nous ne pouvons attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour nous. Nous devons commencer par nous-mêmes et ensuite exiger la même chose de nos dirigeants », écrit-il.

CBC/Radio-Canada a tenté de contacter M. Pincott pour un commentaire.

Avec des informations de Sarah Rieger, CBC