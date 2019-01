La première grosse opération déneigement presque terminée à Gatineau

Cent soixante cols bleus s'affairent depuis les petites heures du matin à dégager les trois centimètres de neige, suivis de pluie verglaçante, qui sont tombés sur Gatineau pour le Nouvel An.

Il a neigé toute la nuit, puis un peu de pluie a fait durcir la neige, donc c'est dur à pelleter , a soulevé Bianca Paquette, porte-parole pour la Ville de Gatineau, qui ajoute qu'il s'agit de la première grande opération déneigement de la saison.

Malgré tout, celle-ci se déroule rondement, selon elle. Après avoir rapidement effectué de l'épandage et dégagé les artères principales, les déneigeuses, chenillettes et autres pièces d'équipement étaient utilisées mardi après-midi pour la finition des rues locales et des trottoirs.

Les 3000 kilomètres de voies routières et les 600 kilomètres de trottoirs devraient être complètement dégagés mercredi matin. Soulignons que la Ville s'engage à déneiger 50 % des trottoirs.

Par ailleurs, il est maintenant interdit aux automobilistes de se stationner la nuit dans les rues, sauf pour les détenteurs de permis. Lors des opérations de déneigement, le stationnement sur rue de nuit est interdit pour tous.

Du côté d'Ottawa, ce sont plus de 500 employés qui sont à l'oeuvre mardi, aidés de 185 camions de sel.

La Ville estime que de 3 à 8 centimètres de neige sont tombés durant la nuit, dépendamment des secteurs de la Ville, de même que 11 millimètres de pluie verglaçante. La porte-parole, Carly Wolff, n'a toutefois pas été en mesure de dire à quel moment les opérations seraient terminées.

Environnement Canada prévoit qu'il pourrait y avoir d'autres averses de neige mercredi et jeudi. La température doit également descendre jusqu'à - 20 degrés Celsius durant la nuit de mardi à mercredi.

Avec les informations de Roxane Léouzon