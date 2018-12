Andrew Scheer parlera de taxe carbone à Regina

Le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, donnera un discours à Regina mardi 1er janvier, soit le jour de l'entrée en vigueur de la taxe carbone imposée par Ottawa sur l'électricité et les pipelines de gaz naturel.

La Saskatchewan ainsi que le député de Regina-Qu'Appelle sont ouvertement hostiles à cette imposition obligatoire en raison du risque qu'elle pose à la stabilité de l'économie.

Une taxe carbone sur les combustibles fossiles est prévue en avril et risque de se répercuter sur les prix à la pompe. Ottawa affirme qu’une aide fédérale sera apportée aux agriculteurs, aux pêcheurs et aux habitants de zones rurales et isolées afin d’adoucir cette ponction à leurs portefeuilles.

En Saskatchewan, le tiers des émissions de gaz à effet de serre provient de l’industrie pétrolière et gazière. L’agriculture en émet le quart et l’électricité 19 %.

Selon le gouvernement Trudeau, toute province qui n’a pas mis en application une taxe carbone avant le 1er janvier se verra imposer la version du gouvernement fédéral.

La Saskatchewan dit avoir sa propre stratégie intitulée « La résilience des Prairies » qui vise à réduire les gaz à effet de serre sans pour autant imposer une taxe sur le carbone.