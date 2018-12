Jusqu’à -50 dans le Nord-Est de l’Ontario

Environnement Canada a émis un avertissement de froid extrême pour tout le Nord-Est de l'Ontario. « On prévoit un refroidissement éolien extrême de -45 à -50 (lundi) soir, cette nuit et mardi matin », peut-on lire dans le communiqué.

Les villes de Timmins, Cochrane, Kapuskasing, Hearst, Smooth Rock Falls, Fort Hope, Big Trout Lake, Attawapiskat et Iroquois Falls sont, entre autres, touchées par cet avertissement.

Environnement Canada offre les suggestions suivantes : « Surveillez l'apparition de symptômes associés au froid : essoufflement, douleur thoracique, douleur et faiblesse musculaires, engourdissement et changement de couleur des doigts et des orteils. »