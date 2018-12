L’Océanic se paie une éclatante victoire face aux Remparts

Les Rimouskois ont compté le premier but en début de première période grâce à un but de Cédric Paré, son huitième de la saison. Il aura fallu un autre but de l'Océanic avant que les Remparts ne s'inscrivent au tableau de pointage avec un but de Sam Dunn.

Cinq buts sans riposte

L'Océanic a ensuite repris le contrôle de la partie en enfilant cinq autres buts. La formation rimouskoise a tiré 39 fois en direction du gardien adverse alors que les Québécois n’ont lancé que 13 fois sur le gardien opposé.

Les joueurs se félicitent après un but. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc blanchet

L'ailier droit Anthony Gagnon a dominé lors de cette partie en comptant un but et en obtenant une mention d'assistance. Il a d’ailleurs récolté la première étoile de la partie. Son collègue Cédric Paré s’est également démarqué en inscrivant un but et deux passes.

La prochaine rencontre de l’Océanic aura lieu le 4 janvier à 18 h à Halifax contre les Mooseheads.