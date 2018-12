Un dernier service pour Le Brigantin, faute de personnel

« Après ce soir, on met la clé dans la porte et c’est fini, explique-t-il avec émotion. Moi, j'ai gagné ma vie avec ça. J'ai élevé ma fille. J'ai construit ma maison. Mon restaurant, c'est lui qui m'a tout donné ça... ça fait que merci. »

Bien que Maurice Simard adore son métier, la pénurie de main-d’œuvre dans l'industrie a rendu son travail infernal. Il n’avait plus l’impression de s’occuper d’un restaurant, mais plutôt de constamment « éteindre des feux » et compenser le manque de personnel dans son établissement.

Depuis deux étés, la situation était devenue très difficile. Il ne parvenait tout simplement plus à recruter de cuisiniers pour répondre à la demande.

« L’année passée, j’avais mis une annonce pour avoir un chef et je n’en ai pas eu. Ma femme [la copropriétaire] a donc décidé de faire tout l’été. Une chance qu’elle était là! Mais là, elle n’est plus capable. Je ne veux plus lui imposer ça », raconte M. Simard.

Maurice Simard, copropriétaire du bistro Le Brigantin Photo : Radio-Canada

Travailleurs étrangers

Pour tenter de pourvoir ses postes, il a essayé de se tourner vers les travailleurs saisonniers venus de l’étranger. Mais même cela, ça n'a pas fonctionné. Faute de chef, il n’aurait jamais pu former ses nouveaux employés de toute façon.

Son besoin était tellement pressant au cours des dernières années qu’il avoue qu’il ne prenait même plus en compte l’expérience de ses futurs cuisiniers et cuisinières.

« T’es cuisinier? Rentre tout de suite », disait-il aux candidats qui venaient lui porter un curriculum vitae.

L’été dernier, en raison du manque de personnel, il a notamment dû fermer les portes du Brigantin tous les lundis et mardis, même si les ventes étaient bonnes.

Un dernier service en mémoire des bonnes années

Pour la nouvelle année, Maurice Simard offrira tout de même un dernier service à ses amis, aux habitués, mais aussi aux touristes qui ont découvert son restaurant au fil du temps. L’ambiance sera festive, joyeuse et empreinte de nostalgie.

Je suis content, c’est mitigé. J’aime ça, mais je suis tanné. Je vais prendre ma retraite. Après 20 ans, je peux me le permettre. Maurice Simard, copropriétaire du bistro Le Brigantin

Dur pour les restaurateurs

Lundi soir, tous voudront profiter de chaque instant : les amis, les collègues, les fournisseurs, pour dire merci à M. Simard et sa femme, Caroline Jean, pour ces 20 dernières années.

« Moi, je suis tellement nostalgique. Maurice, c’était mon employeur. C’est devenu mon ami. Caroline, c’est la même chose », sourit Nadine Marier, qui travaille comme serveuse depuis neuf ans au Brigantin.

Elle reconnaît par contre que les défis, principalement en cuisine, étaient grands malgré les efforts des propriétaires.

Les gens ont tellement d'opportunités partout que ça se promène. Ça va, ça vient. C'est dur pour les restaurateurs, tu ne sais jamais si le cuisinier va rentrer le lendemain matin... Nadine Marier, serveuse au bistro Le Brigantin

« Tout un personnage! »

De son côté, Jacques Rochefort, le fournisseur de bières du restaurant depuis les débuts, et maintenant un ami des propriétaires lui aussi, n’aurait voulu manquer cette dernière journée pour rien au monde.

« C'est tout un personnage! Ici, ce n'est pas pour rien que le restaurant marchait. Les gens venaient pour Maurice », affirme-t-il.

Autre habituée de l’endroit, Hélène Dumas, une cliente fidèle, suit Maurice Simard de restaurant en restaurant depuis bon nombre d’années.

« Il a toujours emmené sa clientèle avec lui. Pourquoi? Parce que c’est un rassembleur et un bon ami de tout le monde », mentionne-t-elle.

Mme Dumas souhaite d'ailleurs secrètement que Maurice et Caroline ouvrent un autre restaurant ultérieurement. Mais pour cela, il faudra plus que de l'espoir.

Avec les informations d'Alexandre Duval