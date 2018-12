Un comité recommande le statut d'édifice historique pour La Baie à Winnipeg

Dans un rapport, le comité des bâtiments et ressources historiques de la ville décrit l’édifice, situé à l’angle de l’avenue Portage et du boulevard Memorial, comme « l'un des bâtiments les plus emblématiques du centre-ville de Winnipeg ».

L’immeuble de six étages a ouvert ses portes en juin 1926 et présente plusieurs caractéristiques dignes de mentions, selon le comité : notamment ses murs extérieurs en calcaire, son auvent emblématique sur les façades est, ouest, et nord, des entrées en bronze et de grandes fenêtres donnant sur le rez-de-chaussée.

Le comité recommande également que le garage à un étage de La Baie, rue Garry, soit ajouté à la liste des ressources historiques.

Les vitrines et guirlandes du magasin de la Compagnie de la Baie d’Hudson au centre-ville de Winnipeg étaient un incontournable du temps des Fêtes. Photo prise en 1931. Photo : Archives du Manitoba

Les responsables du magasin ne sont toutefois pas favorables à l’idée. Dans une lettre à la Ville, Franco Perugini, vice-président à la Compagnie de la Baie d’Hudson, explique que l’entreprise s’oppose à la recommandation au motif que les éléments caractéristiques de l’édifice « sont trop coûteux à entretenir et restaurer ».

L'ajout du bâtiment à la liste des ressources historique obligerait les propriétaires à en préserver le caractère patrimonial, ou à obtenir une autorisation avant d’y apporter des changements. Les propriétaires peuvent toutefois demander des subventions de patrimoine et bénéficier d'autres programmes d’aide de la ville et de la province.

Le comité des bâtiments et des ressources historiques de Winnipeg a formulé cette recommandation sur l’édifice de La Baie lors d’une réunion au mois de novembre, et a fait suivre ses conclusions au comité municipal sur la propriété et le développement, qui examinera la proposition la semaine prochaine lors de sa rencontre du 7 janvier.

Avec des informations de Darren Bernhardt, CBC