Les Saskatchewanais célèbrent le dernier jour de l'année dans le froid

Les températures dans la majeure partie de la province se sont rapprochées des -30 degrés C lundi matin, avec un refroidissement éolien de -40, et devraient redescendre au coucher du soleil. Des avertissements de froid extrême restaient en vigueur lundi après-midi pour toute la portion est de la Saskatchewan.

L’organisme Meewasin Valley Authority, à Saskatoon, a publié un message sur les médias sociaux, assurant que ses célébrations de la veille du jour de l'An au centre-ville - avec musique, patin à glace et feux d’artifice - sont toujours prévues lundi soir.

« Nous savons qu'il va faire froid, mais nous aurons un feu, des petits abris pour se réchauffer et beaucoup de chocolat chaud gratuit. S'il vous plaît, habillez-vous très chaudement », peut-on lire.

Kevin Robinson, propriétaire du magasin d’équipement de plein air Eb's Source for Adventure à Saskatoon, rappelle que l’essentiel est de couvrir toute partie de peau qui pourrait être exposée au froid.

Les vestes et autres sous-vêtements, les pantalons coupe-vent, les grosses mitaines et de bonnes bottes, c’est important, rappelle-t-il. Les cagoules, cache-cou et foulards empêchent les joues de geler et réchauffent également l'air qui va aux poumons.

« Couvrez tout! », insiste Kevin Robinson.

Le résident de Saskatoon s’est lui-même rendu sur les pistes de ski dimanche soir et envisage de courir à l'extérieur lundi. « Beaucoup de gens disent que je suis fou. Je le prends comme un compliment », commente-t-il en riant.

Activités intérieures!

Certains ont également trouvé le moyen de célébrer la nouvelle année un peu plus au chaud.

Malgré le froid extrême, des centaines d’enfants célèbrent un Jour de l’An tout en sciences au centre des sciences de Regina. #rcsk pic.twitter.com/aJRnsItfLV — Miriane Demers-Lemay (@MirianeDL) 31 décembre 2018

Au Centre des sciences de Regina, le décompte ne se faisait pas à minuit, mais plutôt à midi, avec une expérience scientifique pour petits et grands qui s'est terminée par une explosion.

Le centre était rempli pour l’occasion. « C'est une activité spéciale, nos enfants apprennent toutes sortes de choses à propos des sciences. À chaque année, c'est une petite tradition qu'on a en famille », commente Philippe Bossé, un visiteur.

Avec des informations de Jason Warick, CBC, et Miriane Demers-Lemay