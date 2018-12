Il cherche preneur pour sa collection de 555 casquettes

Jean-Léo Gagnon est un collectionneur inusité. Si certains amassent les macarons ou les timbres, l'homme de Saint-Modeste, près de Rivière-du-Loup, s'est tourné vers les casquettes et en possède aujourd'hui 555, sans jamais en avoir porté une seule!

L'impressionnante collection occupe l'entièreté d'une pièce de la résidence de M. Gagnon, qui aura 70 ans le printemps prochain. Les couvre-chefs, soigneusement classés par leur propriétaire, viennent de partout dans le monde.

J'ai toujours trouvé ça beau, des casquettes. Un moment donné, j'en avais deux que je ne portais pas et que je gardais. Puis j'en ai eu 10, puis 20 , raconte le collectionneur.

J'en ai de partout. Un moment donné, j'ai proposé d'échanger mes doublons pour en avoir de nouvelles. C'est vraiment devenu une obsession! Jean-Léo Gagnon

La collection de M. Gagnon a atteint une ampleur insoupçonnée. Il a même dû bâtir des armoires pour ranger ses précieux objets de façon ordonnée. Mes enfants m'ont même aidé à les mettre dans des sacs pour bien les conserver. Chaque sac contient sept casquettes que j'ai bien étiquetter pour me retrouver! , explique-t-il en rigolant.

M. Gagnon affirme qu'il n'a jamais porté une seule de ces casquettes pour ne pas les abimer. Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Lorsqu'on lui demande de pointer sa préférée, il n'hésite pas une seconde. La numéro 1 dans son coeur n'a pas été achetée outre-mer et ne vaut pas plus que les autres. Il s'agit plutôt d'une casquette qui revêt une certaine sentimalité et qui lui rappelle de bons souvenirs.

C'est ma casquette des Nordiques! C'est ma plus belle et ma plus importante. J'aimerais bien qu'ils reviennent un jour. Jean-Léo Gagnon, collectionneur

Jean-Léo Gagnon a même dû construire des étagères sur mesure dans le but de ranger ses casquettes de façon ordonnée. Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Une collection à vendre

Récemment, M. Gagnon a vendu sa résidence. Son nouveau logis, plus petit, ne sera pas assez grand pour accueillir sa collection. Il a donc décidé de la vendre.

J'espère que l'acheteur en prendra autant soin que moi, s'exclame M. Gagnon. Vous savez, je n'ai jamais porté une seule des 555 casquettes pour ne pas les abimer. Surtout pas pour suer dedans!