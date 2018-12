Mobilité des médecins : une médecin déplore la complexité des règles

Ancienne médecin hygiéniste au Cap-Breton, Monika Dutt est la plus récente professionnelle de la santé à dénoncer les tracas administratifs qui compliquent la vie des médecins qui désirent prodiguer des soins dans une autre province.

Il m’apparaît simple de trouver comment encourager les médecins à être plus mobiles, et à pouvoir travailler à des endroits où on a besoin d’eux , dit-elle. J’espère qu’il y a une façon de le faire.

Elle croit qu’il devrait y avoir une façon d’attester les qualifications des médecins partout au Canada, sans exiger qu’ils effectuent une multitude de démarches coûteuses chaque fois qu’ils souhaitent traverser une frontière provinciale pour faire leur travail.

Monika Dutt a quitté la Nouvelle-Écosse en 2018 et travaille maintenant à temps plein dans le secteur public en Ontario.

Elle détient évidemment un permis pour pratiquer la médecine en Ontario. Elle avait aussi conservé son permis de pratiquer en Nouvelle-Écosse, à la fois pour pouvoir y effectuer des remplacements occasionnels, mais aussi pour garder la porte ouverte à un éventuel retour dans les Maritimes. La Nouvelle-Écosse est aux prises avec une importante pénurie de médecins.

Dr Monika Dutt. Photo : @Monika_Dutt/Twitter

Dr Dutt a maintenant décidé qu’elle ne renouvellera pas son adhésion au Collège des médecins et des chirurgiens de la Nouvelle-Écosse. À 1950 $, elle trouve les coûts prohibitifs.

Elle dit envisager de faire des remplacements dans les Territoires du Nord-Ouest, où le coût du permis est beaucoup moins élevé.

Dr Dutt n’est pas la première professionnelle de la santé à braquer les projecteurs sur cette situation. Les médecins qui voyagent d’une province ou d’un territoire à l’autre afin de remplacer temporairement un autre médecin paient une panoplie de frais à chaque fois, notamment pour des lettres de recommandation.

Des médecins en Colombie-Britannique ont soulevé le problème, estimant qu’il s’agissait d’un obstacle aux soins dans des communautés isolées qui ne reçoivent pas assez de services, et où les rares médecins sont souvent surmenés.

L’été dernier, le Dr Gus Grant du Collège des médecins et des chirurgiens de la Nouvelle-Écosse indiquait que des discussions avaient été entamées avec la Fédération des ordres des médecins du Canada afin d’uniformiser les pratiques et faciliter la mobilité des médecins.

D’après un reportage de Michael Gorman