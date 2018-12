De nouvelles hausses de tarifs en 2019

Du côté municipal, les résidents de Gatineau auront droit à un peu de répit l'an prochain. Le budget municipal limite la hausse des impôts fonciers à 2,1 %. Le conseil municipal d'Ottawa a quant à lui approuvé une augmentation des taxes foncières pouvant atteindre 3 % en 2019.

Les usagers du transport en commun ne verront pas une hausse importante des tarifs, comme ce fût le cas lors d’autres années.

Du côté de Gatineau, les titres de transport mensuels pour les adultes augmenteront d'un dollar, passant à 98 $. Le prix d'un billet vendu à l'unité augmentera de 0,10 $, passant à 3,95 $. Le prix d'un passage unique payé en argent comptant restera le même pour les adultes (4 $) et pour les aînés (2,60 $).

En raison du retard dans l'ouverture du train léger à Ottawa, le conseil municipal a décidé de retarder l'augmentation prévue des tarifs pour le transport en commun, qui était prévue le 1er janvier 2019.

Les portillons pour accéder au quai dans une station du train léger. Photo : OC Transpo

Une hausse des cotisations

Les contribuables verront aussi leurs cotisations augmenter au régime de Pension du Canada, passant de 4,95 % à 5,1 %. Il s'agit de la première des cinq augmentations prévues jusqu'en 2023, année au cours de laquelle le taux atteindra 5,95 %.

Les quelque deux millions de bénéficiaires du Régime de rentes du Québec verront aussi leurs prestations augmenter de 2,3 %.

Le coût de la vie augmente encore

Les Canadiens doivent s'attendre à payer davantage pour leur panier d'épicerie, selon le Rapport canadien sur les prix alimentaires à la consommation. Il prévoit qu'une famille canadienne moyenne dépensera 12 157 $ en alimentation dans l’année qui vient, soit 411 $ de plus qu’en 2018.

Au Québec, les frais de garde augmentent aussi. À compter du 1er janvier 2019, la contribution de base passe de 8,05 $ à 8,25 $ par jour, par enfant.

Les services postaux vont également augmenter. Dès le 14 janvier 2019, le timbre va coûter 5 ¢ de plus, pour atteindre 1,05 $. Il coûtera aussi plus cher d’envoyer une lettre aux États-Unis, soit entre 0.07 $ et 0,20 $ cent de plus. Il y aura une hausse de 0.15 $ à 0.20 $ cents pour le courrier international.

Les voyageurs devront aussi mettre leur main dans leur poche pour prendre l’avion. L’association Global Business Travel Association (GBTA) prévoit une hausse moyenne des billets dans le monde en 2019 de 2,6 %. Les prix pour les chambres d’hôtel pourraient aussi augmenter de 3,7 %.

Les maisons coûteront en moyenne plus cher en 2019 dans la plupart des provinces canadiennes, dont au Québec et en Ontario.

À l’échelle nationale, Royal LePage prévoit que le prix médian d’une maison croîtra légèrement de 1,2 %. Le prix des maisons à Ottawa devrait afficher une croissance de 2,5 % à la fin de 2019.

L’électricité pourrait aussi coûter plus cher l’an prochain, puisqu’Hydro-Québec souhaite augmenter ses tarifs d’électricité de 0,8 % dès le 1er avril 2019. La société québécoise attend une décision de la Régie de l'énergie en mars pour voir si la hausse est autorisée.

Les prix à la pompe pourraient augmenter

Bien que les conducteurs canadiens ont connu un répit pour le prix de l'essence en 2018, les choses pourraient être différentes en 2019. Dan McTeague, analyste principal du secteur pétrolier chez GasBuddy.com prévoit une volatilité particulièrement marquée au début de l'année.

Je pense que ce que nous voyons ici, où les prix du pétrole – et les prix à la pompe comme corollaires - montent et descendent de 5 % à 10 % au cours d’une semaine donnée, est en grande partie un signe avant-coureur de ce que nous verrons probablement en 2019, des mouvements de prix extrêmes , a-t-il déclaré.

Les prix de l'essence seront volatils en 2019. Photo : Radio-Canada/Simon-Marc Charron

Par contre, une taxe supplémentaire sera imposée dès l'an prochain à l'Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et à la Saskatchewan, provinces qui n'ont pas adhéré au nouveau système de tarification du carbone.

Ottawa prélèvera une taxe sur les combustibles fossiles de 20 $ par tonne d'émissions de gaz à effet de serre (GES) à compter de la nouvelle année, pour atteindre 50 $ la tonne en 2022. Le gouvernement fédéral prévoit que la redevance sur les combustibles, fixée à 20 $ par tonne de GES en 2019, se traduira par une hausse du prix de l'essence à la pompe de 4,4 ¢ le litre en avril 2019.

Par contre, selon le fédéral, pas moins de 90 % des recettes provenant du nouveau système seront directement remises aux contribuables des provinces touchées. Cela doit permettre de couvrir par exemple la hausse du prix de l'essence et des coûts de chauffage.

Et les salaires dans tout ça?

Aucune hausse de salaire minimum n’est prévue au Québec et en Ontario l’an prochain.

L’ancien gouvernement libéral de l’Ontario avait annoncé une hausse importante du salaire minimum, qui était prévue pour le 1er janvier 2019. Il devait atteindre 15 $, mais le nouveau gouvernement progressiste-conservateur a modifié la Loi sur les normes d’emploi. Le salaire minimum restera donc à 14 $ jusqu'en 2020.

Au Québec, le salaire minimum a augmenté de 0,75 $ en 2018, atteignant 12 $ de l'heure.

Le salaire minimum doit augmenter l’an prochain en Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard. Le salaire le plus bas au pays restera en Nouvelle-Écosse, soit 11 $ de l’heure pour des travailleurs avec expérience.

Selon l'analyse du Conseil du patronat du Québec, les employeurs du Québec prévoient accorder une augmentation salariale moyenne de 2,6 % en 2019, pratiquement au même niveau que la moyenne canadienne.

Les augmentations des structures salariales se situeront autour de 1,9 %. Il s'agit d'augmentations similaires aux hausses prévues pour l'année 2018.