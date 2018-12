Des jeunes de Québec critiquent l'année 2018

En entrevue à l’émission Première heure sur les ondes d'ICI Radio-Canada Québec, Lou Bolduc, 19 ans, étudiante au Cégep Garneau en sciences humaines, et Gabriel Boivin, 19 ans, étudiant en droit à l’Université Laval, sont revenus sur la dernière année pour présenter ce qu’ils en ont retenu.

Au menu, légalisation du cannabis, appropriation culturelle et politique provinciale.

« L’intention derrière tout cela, elle est bonne. Le législateur qui voulait enlever de l’argent dans le crime organisé. Je trouve ça légitime comme raison », dit Gabriel Boivin, qui reconnaît que la légalisation ne l’a pas touché personnellement.

Un avis que partage Lou Bolduc, qui s’est dite heureuse que le cannabis soit enfin légal.

Mais quant à la décision d’augmenter l’âge légal pour acheter du cannabis à 21 ans, l’étudiante de 19 ans rappelle au premier ministre François Legault que les jeunes en consomment déjà, parfois même au secondaire et même « s’il ne faudrait pas ».

« Je pense qu’on a tous le même discours, on est tous d’accord pour dire que les jeunes ne doivent pas consommer, mais on n’a pas les mêmes moyens de l’atteindre [cet objectif] », soutient Lou Bolduc.

Elle préférerait plutôt prioriser la prévention auprès des jeunes, leur montrer qu’il est possible d’avoir du plaisir sans nécessairement consommer du cannabis.

Gabriel et Lou comparent la situation à la prévention faite pour contrer la cigarette depuis plusieurs années. Selon eux, l’effet des publicités et de la prévention pour expliquer les dangers de la cigarette aux jeunes a porté ses fruits.

Lou Bolduc donne cependant raison au ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant, qui évoque que le cannabis est effectivement légal, mais que ce n’est pas une substance banale.

Le spectacle SLĀV mettait de l'avant les chants d'esclaves afro-américains, or il y avait peu d'artistes noirs sur la scène du Théâtre du Nouveau Monde. Photo : Ex Machina/Elias Djemil

Sujet épineux s’il en est un, l'appropriation culturelle a fait couler beaucoup d'encre cette année. Gabriel Boivin est d’avis que « tout est bien qui finit bien », notamment avec l’invitation de Robert Lepage aux militants afrodescendants d’assister aux prochaines répétitions SLĀV.

Selon lui, M. Lepage ne souhaitait pas porter atteinte aux minorités ethnoculturelles présentées dans ces deux pièces devenues hautement médiatisées. Le jeune homme reconnaît cependant qu’il était légitime de demander une représentativité dans les deux œuvres.

« Il y a peut-être eu une petite faille au niveau de la conception, on aurait dû y penser d’avance », ajoute-t-il.

Lou Bolduc, elle, s’est toujours dit qu'il s'agissait d'un sujet complexe et qu’il était dommage que personne n’ait pensé à intégrer des acteurs autochtones ou noirs dans ces pièces. Dans sa tête, c’était un choix logique et elle comprend que des gens se soient révoltés.

Par contre, l’étudiante en sciences humaines est déçue que les représentations aient été annulées. Elle aurait préféré qu’un terrain d’entente soit trouvé entre les différents acteurs impliqués, pour ainsi respecter la liberté artistique et le droit de jouer ces pièces dans le respect de tous.

Elle souhaite qu’on utilise la polémique entourant SLĀV et Kanata pour mieux expliquer ce qu’est de l’appropriation culturelle et éveiller les esprits.

François Legault brandissant le plus récent bilan des émissions du GES en répondant à une question à l'Assemblée nationale en novembre dernier. Photo : Radio-Canada

Quelle place pour l’environnement dans un gouvernement de la CAQ, c’est la question que se posent les deux jeunes de la région de Québec.

Gabriel Boivin est déçu que le sujet ait été beaucoup abordé en campagne, mais peu par le parti finalement au pouvoir. Toutefois, la façon dont le gouvernement a réagi sur ce sujet depuis l’élection a été « quasi parfaite », selon lui.

Le jeune homme croit que la CAQ a compris que tout le monde n’a pas voté pour elle, mais que beaucoup de gens voulaient entendre parler d’environnement.

Il faut dire que les deux jeunes vivent dans une région où l’enjeu environnemental s’est consolidé autour d’un projet d’infrastructure, un futur troisième lien.

Selon Lou Bolduc, il s'agit d'un projet « ridicule ».

J’ai l’impression que des gens sont dans l’immédiat et ils veulent un résultat. J’attends sur le pont. Tu peux me faire un troisième lien pour que ça aille plus vite. Fais-le. Fin de la conversation, fin de la réflexion, malheureusement.

Lou Bolduc, 19 ans