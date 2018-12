Sur Facebook, Jean-Marc Gravel, résident de Longueuil, a partagé une photo d'un système de ventilation installé dans la chambre de son cousin. Il indique que l'appareil est fixé au vulgaire duck tape et relié à la fenêtre à l'aide d'un bon vieux Plywood 1/4 mal ajusté .

Un camp de réfugiés, pensez-vous? Non, il s’agit de la luxueuse chambre d’isolement (anti-bactéries) d’un cousin actuellement traité à l’Hôpital de Hull pour un cancer , écrit-il dans sa publication.

M. Gravel souhaite que soit remplacé ce vieil édifice complètement vétuste .

Cette situation n'étonne pas le président du Conseil pour la protection des malades, Me Paul Brunet, bien qu'il la dénonce. Il dit voir régulièrement des installations bric-à-brac dans divers hôpitaux du Québec.

Parfois, le personnel soignant n'a pas le choix. Il est pris entre l'inaction des autorités plus hautes et un besoin spécifique criant dans certaines unités, dans certaines chambres, et on va y aller de certaines adaptations comme celles que j'ai pu observer pour Hull , a commenté Me Brunet, plaidant pour des investissements importants afin d'y remédier.

Un appareil efficace, selon le CISSS de l'Outaouais

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais explique de son côté que l'appareil en question est un système de ventilation à pression négative. Il empêche l'air de circuler hors de la chambre de patients soupçonnés d'avoir une infection dangereuse pour les autres patients, comme la tuberculose.

Le CISSS de l'Outaouais possède deux chambres où ce système est intégré et n'est pas visible. Lorsque des cas supplémentaires se présentent, ce sont des appareils mobiles qui sont utilisés.

Effectivement, ces appareils-là ressemblent à un [climatiseur] que l'on met dans une fenêtre. Pour tenir l'appareil, on utilise une planche de contreplaqué , a rapport Geneviève Côté, porte-parole du CISSS de l'Outaouais.

Ce sont des appareils qui sont très efficaces. Geneviève Côté, porte-parole du CISSS de l'Outaouais

Ce système n'était toutefois pas nécessaire dans la chambre du cousin de M. Gravel. Il aurait donc été laissé là par inadvertance.

Est-ce que c'est un oubli aussi? Il faut le dire, on est dans la période des Fêtes, on a un peu moins de personnel, on a du personnel aussi parfois qui est un peu moins habitué. Toujours est-il qu'effectivement, l'appareil n'a pas été enlevé aussi rapidement que ça aurait dû être le cas , a admis Mme Côté.

