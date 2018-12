Lady Gaga entame sa résidence à Las Vegas devant Céline Dion

C’est devant 5200 spectateurs, dont plusieurs vedettes comme Katy Perry et Orlando Bloom, que Lady Gaga a dévoilé Enigma, le spectacle qu’elle a conçu pour sa résidence à l’hôtel Park MGM qui se déroulera jusqu’en novembre prochain.

Pendant 1 h 30, l’artiste de 32 ans a chanté ses plus grands succès - Bad romance, Alejandro, Born this way, Millions reasons,... - dans une scénographie spectaculaire aux accents futuristes. Elle commence son concert en entonnant Just Dance suspendue dans les airs.

Pour la première fois, Lady Gaga a interprété, devant un public, Shallow, la chanson phare d'Une étoile est née (A star is born), le film dans lequel elle a fait ses premiers pas en tant qu’actrice cette année.

Céline Dion danse sur les chansons de Lady Gaga

Samedi, lors du second concert de sa résidence, Lady Gaga s’est produite devant une autre diva de Las Vegas : Céline Dion.

La vedette québécoise, qui est en résidence au Caesars Palace depuis 2011 avec son spectacle Céline dont la toute dernière date est prévue pour juin prochain, a montré son enthousiasme en se déhanchant lors du spectacle.

« Elle a prié avec moi et avec toute mon équipe dans les coulisses avant le spectacle », a déclaré, sur scène, Lady Gaga au sujet de Céline Dion, soulignant que le soutien que la Québécoise lui a manifesté.