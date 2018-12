« Planifiez vos déplacements du Nouvel An », rappelle la PPO aux résidents des régions rurales

En prévision des célébrations du Nouvel An, la Police provinciale de l'Ontario (PPO) appelle particulièrement les citoyens vivant dans les zones rurales à faire preuve de prudence et à bien planifier leurs déplacements.

Selon le sergent Carlo Berardi, coordonnateur des relations avec les médias dans le Nord-Est de l’Ontario, les conducteurs traversant des zones rurales pourraient éprouver des difficultés additionnelles par rapport à ceux qui se trouvent dans des zones urbaines.

Il y a moins de circulation de véhicules dans les zones rurales, donc il y a moins de personnes qui peuvent vous aider si vous avez un accident et vous pouvez rencontrer des animaux sauvages et du bétail. Sergent Carlo Berardi, agent de relations avec les médias à la Police provinciale de l’Ontario

L'agent reconnaît également que l'Ontario rural dispose de moins d'options de transport en commun que les régions urbaines.

Les consignes que préconise la PPO : Suivre à la lettre le Code de la route

S'assurer de conduire un véhicule bien entretenu

Faire le plein d'essence

Se munir d'un téléphone cellulaire et d'une trousse de premiers soins

S'abstenir de consommer de l'alcool ou des drogues si on prévoit de conduire

Choisir un chauffeur désigné ou rester chez des amis

Le sergent Berardi ajoute que la police sera encore plus vigilante cette année, d’autant plus qu’il s’agira des premières célébrations du Nouvel An depuis la légalisation de la consommation de cannabis récréatif.

Il va y avoir beaucoup de ressources policières ce soir sur les routes, mais nous espérons que les gens seront responsables , conclut-il.

De janvier à novembre, la PPO a déposé près de 5000 chefs d'accusation de conduite avec facultés affaiblies et a enregistré environ 2500 cas de suspension temporaire de permis de conduire.

Par ailleurs, des sanctions plus sévères pour les conducteurs distraits entreront en vigueur dès mardi en Ontario.