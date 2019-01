Mesures pour corriger les erreurs de Phénix : l'AFPC toujours dans le noir quant à l’échéancier

Un an après la mise en place de nouvelles équipes spécialisées d'experts en rémunération au Centre des services de paye de la fonction publique, le gouvernement fédéral croit avoir enfin trouvé la solution aux centaines de milliers de transactions en arriéré liées au système Phénix. Mais malgré les pressions d'un important syndicat de fonctionnaires fédéraux, Ottawa refuse de dire quand, précisément, tous les problèmes de paye des employés de l'État seront réglés.

Avant la mise en oeuvre de Phénix, chaque ministère comptait sur sa propre équipe de conseillers en rémunération à l'interne. Avec l’arrivée du nouveau système de paye, le gouvernement a centralisé les effectifs de plus d’une quarantaine de ministères et organismes fédéraux dans un seul lieu : le Centre des services de paye de la fonction publique de Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Les employés doivent y traiter la paye de l'ensemble des ministères, ce qui est une tâche irréaliste, selon de nombreux experts et syndicats.

C’est impossible de penser qu’un travailleur peut apprendre 82 000 actions de paye différentes. Vous savez, 82 000 actions de paye, ça veut dire qu’au Québec il y a le [Régime québécois d'assurance parentale], en Ontario, il y a un autre programme qui n’existe pas au Québec. Il n’y a pas une province qui a les mêmes régimes. Il n’y a pas non plus une convention collective qui a exactement les mêmes congés , illustre la vice-présidente de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), Magali Picard.

Avec l'arrivée de Phénix en février 2016, le gouvernement fédéral a centralisé les services de paye d'une quarantaine de ministères et organismes à Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Photo : La Presse canadienne / Ron Ward

Afin de pallier les problèmes et les erreurs liés à la centralisation, le gouvernement fédéral a lancé en décembre 2017 un projet pilote d’équipes spécialisées (Nouvelle fenêtre) — appelées équipes mixtes — au sein de trois ministères. Dans le cadre de ce projet, 25 experts en rémunération ont été affectés exclusivement aux dossiers d’environ 10 000 employés d’Anciens combattants Canada, d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada et de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario.

Aux dires du gouvernement fédéral, cette nouvelle façon de faire a porté ses fruits. Le nombre de « mouvements en attente » au sein des trois ministères participant au projet pilote avait diminué de 39 % en date de septembre 2018, selon Ottawa.

Devant les premiers résultats prometteurs du projet pilote, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), le ministère responsable de Phénix, a décidé dès le printemps dernier d’étendre les équipes mixtes à l’ensemble des clients du Centre des services de paye. Selon les plus récents chiffres rendus publics par SPAC (Nouvelle fenêtre) , 24 de ces 46 ministères et organismes fédéraux ont maintenant des équipes mixtes.

On peut déjà conclure, dans les agences et les ministères où ça a été mis sur pied, que ces équipes mixtes là font descendre les transactions en attente plus rapidement que la moyenne , fait valoir le secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Steven MacKinnon.

Ces équipes mixtes là sont un succès. C’est la clé de notre réussite et on va poursuivre dans la même veine. Steven MacKinnon, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement

M. MacKinnon rappelle que les 22 ministères et organismes fédéraux restants devraient se voir attribuer des équipes mixtes d’ici mai prochain.

Steven MacKinnon est le député libéral fédéral de Gatineau. Il est également le secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et de l'Accessibilité. Photo : Radio-Canada

L’AFPC veut un échéancier plus clair

Mme Picard accueille la mise en place des équipes mixtes avec un optimisme prudent. D’une part, elle se réjouit de voir le gouvernement fédéral revenir quelque peu en arrière en affectant ses conseillers en rémunération à un ministère spécifique plutôt qu’à l’ensemble des clients du Centre des services de paye de Miramichi.

Enfin, le gouvernement et [Services publics et Approvisionnement] ont réalisé qu’on ne peut pas avoir 20 personnes différentes qui travaillent dans un dossier de paye. Et c’est ce qui se passait avec Phénix depuis 2016 , dit-elle. Ça veut donc dire qu’il y avait une personne qui était attitrée au temps supplémentaire, une autre personne qui était attitrée aux congés.

Avec un outil qui ne fonctionne pas, une personne qui entrait une action de paye venait de créer un paquet de problématiques dans d’autres secteurs de cette paye-là et on perdait complètement le contrôle. Magali Picard, vice-présidente de l’Alliance de la fonction publique du Canada

Toutefois, Mme Picard aimerait qu’Ottawa soit plus précis quant à l’échéancier visé pour régler les problèmes de paye des fonctionnaires. Au 28 novembre 2018, 289 000 transactions étaient toujours en arriéré. Elle souligne que même si le fédéral promet de terminer la mise en place des équipes mixtes d’ici le début de l’été, il ne précise pas quand l’ensemble des problèmes de paye seront réglés.

Le gouvernement fédéral qualifie de « mouvements à incidence financière excédant la charge de travail normale » les cas en arriéré liés à la rémunération des fonctionnaires. Fait à noter, un même employé de l’État peut être aux prises avec plus d’un « mouvement » problématique. Ottawa estime « que plus de la moitié des fonctionnaires sont aux prises avec un problème de paye quelconque, qu’ils soient ou non clients du Centre des services de paye ».

Ce que j’aimerais entendre, c’est : si ces équipes-là sont toutes fonctionnelles au milieu de l’année 2019, est-ce que ça veut dire que ça veut dire que le gouvernement prévoit avoir corrigé toutes les problématiques de paye en 2019? J’aimerais avoir un échéancier , lance-t-elle.

La vice-présidente exécutive nationale de l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), Magali Picard. Photo : Radio-Canada

Interrogé à ce propos, le secrétaire parlementaire MacKinnon refuse de prendre des engagements fermes en matière d’échéancier. Il préfère simplement promettre une accélération du traitement des transactions en arriéré.

On a toujours évité de donner un échéancier, parce qu’il arrive beaucoup d’imprévus. [...] Ce que nous pouvons dire et ce qui devrait, je pense, donner de l’espoir à ceux qui nous regardent, c’est que la solution semble s'enraciner, semble accélérer et faire en sorte que ce problème-là sera réglé aussi vite que possible , dit-il.

M. MacKinnon rappelle que le nombre d’employés au Centre des services de paye et dans ses bureaux régionaux est passé de 500 à plus de 1500, signe que son gouvernement prend la situation au sérieux, selon lui.

Celui qui représente la circonscription de Gatineau à la Chambre des communes ajoute être pleinement conscient des drames humains causés par Phénix, d’autant plus que bon nombre de fonctionnaires habitent dans son comté.

Des conseillers en rémunération touchés par des problèmes de santé

Par ailleurs, Mme Picard s’inquiète pour la santé physique et mentale des experts en rémunération du Centre des services de paye. Elle souligne qu’ils ressentent une importante pression en raison des nombreux ratés de Phénix.

Selon des chiffres fournis à Radio-Canada par SPAC, 2 % des employés du Centre des services de paye sont présentement en congé de maladie non payé.

Le secrétaire parlementaire MacKinnon admet que cette situation est préoccupante. Il affirme que son gouvernement a mis en place un service d’aide psychologique pour les conseillers en rémunération.

Je pense qu’on a une dette envers les gens de Miramichi. On a mis des gens sur le terrain, au sein même du centre de paye, en ressources humaines et qui se spécialisent dans la vie au travail et qui font en sorte que nos employés se sentent bien , fait-il valoir.

Imaginez, vous êtes quelqu’un de Miramichi, vous ramassez votre journal le matin. Il parle de Phénix. Ils sentent, évidemment, une pression. Steven MacKinnon, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement

Entre-temps, Mme Picard rappelle à Ottawa que le temps presse. Alors que Phénix soufflera ses trois bougies le mois prochain, les fonctionnaires touchés par ses ratés, eux, sont à bout de souffle.