Les 10 livres en français les plus populaires en 2018 à Toronto

À la tête du palmarès des romans en français les plus empruntés en 2018 à la bibliothèque municipale de Toronto, on retrouve Chanson douce de Leïla Slimani. Kim Thuy demeure par ailleurs l'une des auteures les plus populaires.

Deux romans de l’écrivaine québécoise Kim Thuy se tissent une place dans le palmarès avec Ru en deuxième position et Vi au quatrième rang

Chanson douce, Leïla Slimani Ru, Kim Thuy L’étranger, Albert Camus Vi, Kim Thuy La peste, Albert Camus L’Ordre du jour, Éric Vuillard Un appartement à Paris, Guillaume Musso Suite française, Irène Némirovksy Les misérables, Victor Hugo La disparition de Stéphanie Mailer, Joël Dicker

Le bibliothécaire Patrick Herman croit que la visite de Kim Thuy à la bibliothèque de référence de Toronto au printemps dernier est l'une des raisons qui expliquent la grande demande des lecteurs pour son œuvre.

Kim Thuy a parlé de la traduction en anglais de [son roman] Vi et par conséquent beaucoup de gens ont désiré lire la version originale. Patrick Herman, bibliothèque municipale de Toronto

L'auteure Kim Thuy Photo : Radio-Canada / Mathieu Arsenault

Sans surprise, on retrouve dans le palmarès les lauréats du prix Goncourt de 2016 et 2017 : Chanson douce, de Leïla Slimani et L’Ordre du jour, d’Éric Vuillard.

Du côté des classiques de la littérature française, M. Herman affirme qu’ils conservent une grande popularité, année après année. C’est le cas notamment pour les œuvres d’Albert Camus et de Victor Hugo.

Plusieurs des titres qui se retrouvent au palmarès font d’ailleurs partie de la sélection des clubs de lecture de la bibliothèque, comme Chanson Douce, de Leïla Slimani.

Qui lit en français ?

En plus des francophones, un grand nombre de francophiles de Toronto cherchent à lire les œuvres dans leur langue originale.

Il y a un certain nombre d’anglophones qui savent lire en français et quand il y a un auteur qui est très médiatisé, il y a beaucoup plus de demandes parmi cette communauté. Patrick Herman, bibliothèque municipale de Toronto

Bien qu’aucun auteur franco-ontarien ne se retrouve dans le palmarès des 10 livres les plus empruntés de 2018, M. Herman souligne que le romancier d'Ottawa Daniel Poliquin est très populaire, tout particulièrement avec son récent roman Le Vol de l’ange qui a remporté le prix France-Acadie 2017.