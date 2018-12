3000 personnes attendues au Valinouët pour des feux d'artifice

Quelque 800 pièces pyrotechniques seront lancées directement des pistes de ski.

Le spectacle pyromusical doit commencer à 21 h.

Les organisateurs invitent les amateurs à s’installer à l’avance, explique le promoteur Gabriel Tremblay.

On a des cracheurs de feu, on a de l'animation avec les Fous du roi, on a des jeux gonflables. Les gens doivent arriver tôt parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent en même temps, mais vraiment, le feu d'artifice est à 21 h, mais dès 19 h, on attend les gens au pied de la montagne , mentionne le promoteur.

Le spectacle a coûté près de 35 000 $ à produire et est financé grâce à des commanditaires.

Les feux d’artifice de fin d’année sont devenus une véritable tradition dans ce secteur.

Au tout début, c’était un spectacle qui avait été fait pour les gens du village alpin. Maintenant, avec l’ampleur que ça prend, on attend des gens de partout dans la région. Gabriel Tremblay, promoteur

Le spectacle a été conçu par PyroSpek et sera d'une durée totale de 17 minutes.