34 accusations contre un homme de Regina après une opération policière

La police a fait une descente dans une maison située sur le croissant McKenna jeudi, avec l'aide de l'équipe d’intervention tactique et de négociateurs.

Cette opération découlait d’une enquête de l'unité des gangs de rue de la police de Regina.

Les policiers ont trouvé des armes à feu, des munitions, de la drogue et des instruments liés à la drogue et ont arrêté un homme. Il fait maintenant face à une liste de 34 accusations, en lien la possession, le stockage et l'utilisation d'armes à feu, ainsi que le trafic de drogue et le non-respect des lois.

Il a comparu vendredi devant la cour provinciale.