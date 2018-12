Un fermier québécois des Laurentides retrouve ses vaches volées en Ontario ; deux personnes accusées

Un fermier de la région des Laurentides a retrouvé à Vankleek Hill, en Ontario, une partie de son bétail qui avait été volé en septembre dernier sur ses terres. Il espère pouvoir retrouver au plus vite la totalité de ses animaux.

Il nous manque encore deux vaches et un veau , a annoncé samedi Guillaume Lachaine. Peut-être que nous allons les trouver. Nous ne savons jamais.

Selon M. Lachaine, 10 vaches et 6 veaux - d'une valeur d'environ 33 000 $ - lui ont été volés au petit matin du 19 septembre dans sa ferme près de Mont-Laurier.

Il a immédiatement lancé des recherches, contactant la police et lançant à la communauté agricole un appel à l'aide.

La nouvelle concernant ce vol de bétail s'est rapidement diffusée.

On a eu beaucoup d'informations et beaucoup de partages , a-t-il précisé.

M. Lachaine pensait que les voleurs avaient un acheteur prêt à vendre rapidement les bovins contre de la viande. Mais le 26 septembre, trois veaux ont été vus en vente lors d'un encan de bovins organisé à Vankleek Hill, en Ontario, à 150 kilomètres au sud de sa ferme.

Peu de temps après la découverte des veaux, M. Lachaine a offert une récompense de 1 000 dollars pour des informations lui permettant de récupérer le reste de son bétail.

Des vaches sans badge d'identification repérées dans un champ

Puis, un mois plus tard, la Police provinciale de l'Ontario (PPO) a remarqué que les badges d'identification avaient été retirés d'une douzaine de vaches qui erraient autour d'un pâturage sur le chemin Aberdeen à North Glengarry, en Ontario.

Les agents de police ont contacté M. Lachaine pour qu'il identifie les bovins.

Ainsi, sept vaches et deux veaux ont été retrouvés, puis la police a aussi retrouvé une autre vache quelques jours plus tard.

Un homme et une femme accusés

L'appel des policiers était une bonne nouvelle pour M. Lachaine puisqu'une vache adulte vaut environ 2 500 dollars, et un veau, 1 700 dollars.

Le fermier s'est rendu en Ontario à la mi-novembre pour récupérer ses animaux. Faute de soins appropriés, les animaux de M. Lachaine ont perdu beaucoup de poids.

Elles étaient plus amaigries. Elles n'avaient rien à manger , a-t-il ajouté.

Il a été déterminé qu’un pâturage avait été loué pour le bétail volé et que les animaux avaient été négligés et avaient perdu beaucoup de poids , a fait savoir la PPO dans un communiqué diffusé plus tôt ce mois-ci.

Un homme de 34 ans et une femme de 53 ans, tous deux originaires de Hawkesbury-Est, ont été accusées dans cette affaire.

La marque « IJ » est apposée sur les dos des trois vaches restantes, a précisé la PPO. Toute personne ayant des informations est priée de contacter la Police provinciale de Hawkesbury.