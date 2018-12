Un programme pour prévenir le diabète chez les Sud-Asiatiques

Selon des chercheurs de l'Université de Toronto, les personnes d'ascendance sud-asiatique vivant au Canada sont trois à six fois plus susceptibles de développer un diabète de type 2 que la population en général. Pour briser ce cycle, ils ont créé le programme South Asian Adolescent Diabetes (SAADAP), qui vise à enseigner de saines habitudes alimentaires à des adolescents entre 13 et 17 ans.