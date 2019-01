« C'est vraiment mon dernier Bye bye » - Dominique Michel

Peu importe l'actualité, au Québec, le changement d'année se fait en commentant le Bye bye, la traditionnelle revue télévisée de fin d'année. Les différents sketches sont analysés et disséqués, et ils alimentent les discussions, surtout sur les réseaux sociaux. Cette année ne sera pas différente.

Alerte divulgâcheur– Si vous n’avez pas vu le Bye bye 2018 et que vous souhaitez garder la surprise, ne lisez pas la suite de cet article.

Le 50e anniversaire du Bye bye a été souligné dès l’ouverture de la revue de l’année avec des images des précédentes émissions depuis 1968. On a pu revoir Dominique Michel en Nadia Comaneci et la fameuse scène entre Lasagne (Patrice L'Écuyer) et le soldat Cloutier, incarné par Dominique Michel, ainsi que le baiser entre Roy Dupuis et Marina Orsini dans leurs personnages de la série Les filles de Caleb.

La participation tant annoncée de Dominique Michel a aussi été l’occasion pour elle de tirer sa révérence et dire que c’était vraiment son dernier Bye bye. La championne des Bye bye est présente pour le décompte et c’est elle, toute seule, qui souhaite une bonne année 2019.

Comme l’an dernier, des téléspectateurs de partout au Canada et plusieurs de l’Ontario francophone font part de leurs voeux, dont un homme qui souhaite que trois jeunes puissent étudier à l’université francophone de Toronto. Tout ceci en référence aux compressions du gouvernement de Doug Ford en Ontario.

Claude Legault devient Donald Trump

C’est le petit nouveau Claude Legault qui a pris la relève de Marc Labrèche pour incarner Donald Trump dès le premier sketch. Melania Trump a fugué en laissant ce message à son mari : « Bye bye Minou. »

Pour la troisième année, Anne Dorval prend les traits de la première dame des États-Unis et devient la tortionnaire du personnage de Damien dans Fugueuse 2. Jean-François Ruel joue son rôle de proxénète, mais n’en mène pas large.

Claude Legault personnifie Donald Trump dans le Bye bye 2018 Photo : Radio-Canada

Claude Legault semble avoir bien trouvé sa place dans l’équipe, et dans le sketch suivant, il devient un médecin spécialiste qui ne fait sûrement pas sourire tous les docteurs. « On vous passe au cash », conclut-il.

Les Québécois cherchent du vin

La grève des employés de la Société des alcools du Québec (SAQ) s’est transformée en pastiche du film d’épouvante de Robin Aubert, Les affamés. Michel Côté en était la vedette alors qu’il est poursuivi par Les assoiffés qui veulent ses bouteilles de vin. Il est sauvé par Ben Chartier (Claude Legault sous les traits de son personnage dans 19-2) qui en profite pour le menacer à son tour en lui réclamant ses bouteilles. Quand le pauvre homme ne veut les lui donner, il appelle Nick Berrof (son partenaire dans 19-2) en « back-up ».

« C’est la plus grande catastrophe que le Québec ait connue », lance un Pierre Bruneau personnifié par Pierre Brassard à propos de cette grève.

Pauline Martin, Yves Jacques et Marc Messier sont les invités spéciaux du sketch Les assoiffés.

Décidément, Claude Legault n’a pas chômé. Il incarne dans le quatrième sketch de la soirée un attaché politique du premier ministre Justin Trudeau (Patrice L'Écuyer), affublé d’une perruque de cheveux frisés noirs.

D’ailleurs, le premier ministre, très stressé par tous les dossiers qui achoppent, s’allume un petit joint. « Voilà qui me fera du bien-être », dit-il en aspirant une bouffée. Il se retrouve transporté dans un film de Bollywood, en référence au controversé voyage de Justin Trudeau en Inde.

L'imitation de Justin Trudeau pour le Bye bye 2018 Photo : Radio-Canada

« J’aime beaucoup l’environnement, la nature et les océans, mais tout ça ne m’empêche pas d’acheter un pipeline en Alberta », chante-t-il avant de se dédoubler en nul autre que René Simard. Ce dernier pratique même la danse « floss » adoptée par tous les jeunes dans les cours de récréation.

L’équipe du Bye bye se moque ensuite des problèmes d’approvisionnement de la Société québécoise du cannabis qui vend du « rien » et du « vide » à rabais pour les ventes d’après-Noël. « Moi, j’étais venue chercher des suppositoires au cannabis », dit une cliente déçue interprétée par Anne Dorval.

Les influenceurs sur les réseaux sociaux, et notamment ceux d’Instagram, passent au tordeur avec le sketch L’académie des réseaux sociaux. L’une des professeures enseigne en bikini et les diplômes universitaires sont un motif de refus pour les candidats. L’experte des réseaux sociaux Michelle Blanc (Pierre Brassard), hantée par d'anciens gazouillis, y est professeure et experte en savoir-vivre sur Twitter.

Un avertissement s’impose : « L’académie des réseaux sociaux n’est pas responsable des troubles alimentaires, d’image corporelle ou de dépression majeure de nos finissants. »

Robert Lepage et les controverses estivales

Évidemment, les controverses SLAV et Kanata et les accusations d’appropriation culturelle envers Robert Lepage ne pouvaient être passées sous silence. Le metteur en scène incarné par Patrice Lécuyer revisite donc le film Black Panther à sa manière. Notamment avec la musique africaine de… Michel Rivard (Simon-Olivier Fecteau) et un phoque qui devient une panthère et qui n’est plus en Alaska.

En prime, on apprend que le faux Robert Lepage travaille sur une adaptation de Pocahontas personnifiée par Ludivine Reding et Les 101 Dalmatiens joués par des chats siamois.

Jamais deux sans trois pour le désormais célèbre personnage de « Crotte de nez » joué par une Anne Dorval méconnaissable. Il fait partie du vox pop de Guy Nantel (Pierre Brassard).

Anne Dorval dans son rôle de « Crotte de nez » Photo : Radio-Canada

L’actualité internationale et nationale est revue par les quatre membres de RBO, Bruno Landry, Guy A. Lepage, Yves P. Pelletier et André Ducharme, qui revisitent leur mythique Faire le tour du monde. La Corée du Nord, la Syrie, la Russie, l’Arabie saoudite, la Suède (et Québec) et sa chaîne de magasins rebaptisée Iquéa et le Royaume-Uni sont à l’honneur, ainsi que quelques chansons populaires dont Il est où le bonheur de Christophe Maé.

C’est à mi-chemin du Bye bye que le premier ministre François Legault fait son apparition sous les traits de Pierre Brassard alors qu’il embrasse sa sœur sur la bouche. La populaire série de Netflix House of Cards devient House of CAQ (Coalition avenir Québec).

Anne Dorval devient Hubert Lenoir

Aucun doute, Anne Dorval a du talent pour les imitations. C’est elle qui incarne un Hubert Lenoir plus vrai que nature qui chante : « Je suis venu te dire que j’ai rien inventé. »

Anne Dorval imite Hubert Lenoir lors du Bye bye 2018 Photo : Radio-Canada

L’émission de TVA XOXO est devenue SOSO, Donald Trump a droit à son propre Bye bye (Le fake Bye bye) tandis que Louis Morissette a pris les traits de Geoff Molson lors d’une (fausse) conférence de presse de Marc Bergevin (Claude Legault).

La fin du skerch est d’ailleurs percutante alors que le faux Geoff Molson fait un massage au faux Marc Bergevin. « Tu prendras un extra au bas du corps », demande le premier. « Oui, tu le soustraitas de sur ma paye », répond le second.

La servante écarlate, tirée du roman de Margaret Atwood, devient L’humoriste écarlate alors qu’il est maintenant interdit de raconter des blagues. « Mike Ward ici présent a tenu des propos impurs. Quel est le châtiment dans ce temps-là?, demande la femme. On se rassemble en groupe et on fait annuler son spectacle avant même l’avoir vu?, répond l’un. Non, mais je n’haïs pas ça. Mike Ward, tu es condamné à devenir humeuriste à Gravel le matin. »

La seule participation de Marc Labrèche est réservée à l’imitation de Céline Dion dans une autre situation rocambolesque alors que la diva québécoise présentait sa nouvelle collection de vêtements non genrés pour les enfants. Le Bye bye revisite la vidéo qui annonçait la nouvelle.

Marc Labrèche en Céline Dion lors du Bye bye 2018 Photo : Radio-Canada

Hélène Bourgeois-Leclerc, qui a participé à plusieurs Bye bye, incarne la députée de Québec solidaire Catherine Dorion avec un chandail Patrice Desbiens devenu Patrice De Rien.

Tous les partis ont eu leur moment

Le Bye bye a enterré le PQ « à côté du Bloc », tandis que Véronique Claveau a fait chanter du Aretha Franklin à Manon Massé. Et le commentaire de Philippe Couillard sur l’épicerie à 75 $ par semaine n’a pas été oublié. L’ancien premier ministre est devenu animateur d’une émission de télévision et avec l’ancien dragon François Lambert (Claude Legault), il donne des conseils pour économiser.

Parlant de chansons, après le décompte de minuit, Bruno Landry, transformé en Mario Pelchat, vient se plaindre qu’il ne faisait pas partie du Bye bye, tout comme les 2frères ou Guylaine Tanguay.

Plus tôt dans l’émission, Véronique Cloutier devenait Safia Nolin qui reprenait C’est bon pour le moral en version plutôt déprimante.

Les artistes qui ont encouragé les citoyens à signer le pacte pour la protection de l’environnement sont aussi passés dans le tordeur du Bye bye. « Une chance que les artistes sont là pour nous dire quoi faire. Fait qu’on les a écoutés et qu’on a complètement coupé notre consommation de viande rouge », dit un gentil couple de Blainville (Véronique Claveau et Simon-Olivier Fecteau) qui fait cuire son steak jusqu’à ce qu’il devienne de la cendre.

La première participation de Claude Legault au Bye bye n’a pas été de tout repos pour lui, il était de presque tous les sketches. Ses transformations étaient parfois spectaculaires, notamment sous les traits de Donald Trump.