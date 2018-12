Un refuge pour sans-abri prêt à ouvrir ses portes tous les soirs de l'hiver

Un refuge pour permettre aux sans-abri de se réchauffer à Winnipeg sera ouvert tous les soirs de la semaine durant les mois les plus froids de l'année, à partir du 1er janvier.

Le centre d’hébergement d’urgence Just a Warm Sleep est installé dans les locaux de l’Église unie Augustine dans le quartier Osborne, et géré par l’organisme 1JustCity.

Lors de ses deux premières années d’activité, le refuge n’était ouvert que lorsque la température passait sous la barre des -10 °C. Cette année, le centre prévoit de rester ouvert tous les soirs à partir de 21 h, jusqu’à la fin du mois de mars. L’abri pourra accueillir 25 adultes.

Le centre Just a Warm Sleep a bénéficié cette année d’un nouveau financement de la part de la Fondation Thomas Sill, du groupe End Homelessness Winnipeg et de la Fondation juive du Manitoba, et a ainsi pu engager, pour la première fois, un coordonnateur du logement à temps plein.

La directrice générale de l’organisme 1JustCity, Tessa Blaikie Whitecloud, souligne que contrairement à d’autres refuges pour sans-abri à Winnipeg, celui-ci permet aux bénéficiaires d’amener leurs animaux domestiques, ainsi que des chariots, et ils n’ont pas besoin d’être sobres.

« Nous voulions qu'il y ait le moins d’obstacles possible [...]. Il suffit d’être respectueux dans cet espace. L'objectif est d’avoir un endroit accessible pour dormir en toute sécurité. »

Avec des informations d'Ahmar Khan, CBC