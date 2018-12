Ouvert ou fermé : le Nouvel An en Atlantique

De nombreux établissements seront fermés au jour de l'An en Atlantique, comme les bureaux gouvernementaux et la plupart des commerces. Voici un résumé pour vous aider à prévoir votre fin de journée du 31 décembre 2018 et le jour de l'An 2019.

Épiceries et dépanneurs

La plupart des supermarchés Sobeys, Atlantic Superstore et No Frills en Atlantique ferment en fin d’après-midi le 31 décembre et n’ouvrent pas leurs portes le 1er janvier. Ce peut aussi être le cas pour des supermarchés qui sont normalement ouverts 24 heures sur 24.

Les dépanneurs Needs, ouverts 24 heures sur 24, le resteront le jour de l'An.

Alcool et cannabis

Au Nouveau-Brunswick, les succursales d’Alcool NB et de Cannabis NB sont ouvertes jusqu’à 18 h le 31 décembre. Elles sont fermées le 1er janvier.

Qu’ils vendent de l’alcool ou du cannabis, les magasins de la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse ferment leurs portes à 18 h le 31 janvier, et sont fermés le 1er janvier.

Les succursales de la Régie des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard et de Cannabis Î.-P.-É. ferment à 18 h le 31 décembre. Elles ne sont pas ouvertes le 1er janvier.

À Terre-Neuve-et-Labrador, les succursales de la Société des alcools sont ouvertes jusqu’à 14 h le 31 décembre. Les succursales de Cannabis NL ferment quant à elles à 18 h. Dans les deux cas, ces magasins sont tous fermés le 1er janvier.

Les succursales des société des alcools ferment en après-midi le 31 décembre pour ne rouvrir que le 2 janvier. Photo : Getty Images / SeanShot

Pharmacies

Il est recommandé de s’informer auprès des pharmacies près de chez soi pour savoir lesquelles seront ouvertes le 31 décembre et le 1er janvier, car leur horaire varie.

Banques

Les banques sont toutes fermées le 1er janvier.

Transport en commun

Au Nouveau-Brunswick, le service d’autobus de Codiac Transpo de Moncton cesse le 31 décembre entre 17 h et 18 h, selon les trajets. Certains parcours d’autobus sont ensuite gratuits de 17 h 30 jusqu’à 2 h 30. Il n’y aura pas de service dans la journée du 1er janvier.

Les derniers autobus à Fredericton prennent le départ à 17 h 15 le 31 décembre. Il n’y a pas de service de transport en commun le 1er janvier.

Il n'y a pas de service d'autobus à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, le 1er janvier.

Pour la première fois, le traversier de Grand Manan circulera le 1er janvier.

À Halifax, les autobus et les traversiers seront gratuits à partir de 18 h le 31 décembre. Le service de traversier se terminera plus tard qu’à l’habitude, avec une dernière traversée en partance de Dartmouth vers Halifax à 1 h 30 le 1er janvier, et une dernière traversée d’Halifax vers Dartmouth à 1 h 45.

Le service d’autobus d’Halifax est maintenu le 1er janvier, mais avec des horaires réduits. Les traversiers feront cependant relâche ce jour-là.

À l’Île-du-Prince-Édouard, les derniers départs des autobus de T3 Transit se feront entre 16 h 15 et 17 h 15 le 31 décembre. Il n’y aura pas de service le 1er janvier.

À Saint-Jean de Terre-Neuve, le service de Metrobus se termine à 18 h le 31 décembre. Il n'y aura pas de service le 1er janvier.

Le traversier entre North Sydney, en Nouvelle-Écosse, et Port aux Basques, sur l'île de Terre-Neuve, doit circuler le 1er janvier mais Marine Atlantique avertit lundi que ces traversées pourraient être compromises par les intempéries annoncées.

Il est aussi recommandé de s’informer à propos des services gratuits de raccompagnement qui existent dans plusieurs villes afin de reconduire à la maison les personnes qui célèbrent dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

Poste

Tous les comptoirs et bureaux de Postes Canada sont fermés le 1er janvier. Il n’y aura ni levée ni livraison de courrier ou de colis.

Centres commerciaux

La plupart des centres commerciaux dans toutes les provinces de l’Atlantique ferment en fin d’après-midi le 31 décembre et ne sont pas ouverts le 1er janvier.

Bibliothèques

Les bibliothèques publiques sont fermées le 1er janvier.

Activités récréatives

À Halifax, l’Oval, l’anneau de glace public et gratuit sur les Commons, promet aux patineurs des célébrations du Nouvel An le 31 décembre. La dernière période de patin libre se déroulera de 21 h à minuit. L’anneau de glace est ouvert le 1er janvier de 10 h 30 à 20 h 30. Comme toujours, le patinage a lieu seulement si la météo le permet.

Plusieurs salles de cinéma en Atlantique sont également ouvertes le 1er janvier.