Soirée la plus achalandée pour l’Opération Nez rouge en Outaouais

La dernière soirée de 2018 est aussi la dernière soirée de raccompagnement pour l'Opération Nez rouge en Outaouais. Historiquement, cette dernière soirée est d'ailleurs la plus achalandée de la période des Fêtes, selon la coordonnatrice locale.

Selon elle, quelque 120 raccompagnements seront effectués entre la fin de 2018 et les premières heures de 2019.

Il est difficile pour Véronic Picard de comparer les données de cette année avec celles des années précédentes, puisque c’est la première fois où l’organisme Adojeune organise le service de raccompagnement dans la région.

Somme toute, c’est une bonne année pour la section outaouaise de l’Opération Nez rouge, a-t-elle dit lors d'un entretien à l'émission Les matins d'ici. Les bénévoles sont au rendez-vous, sauf peut-être les jeudis où l’organisme a plus de difficulté à recruter des bénévoles.

Elle explique que les lignes téléphoniques sont ouvertes dès 20 h et qu’habituellement, avant minuit, il y a moins d’attente, soit environ 20 minutes. Toutefois, si tu n’es pas chanceux et que tout le monde a voulu partir en même temps que toi , l’attente peut être plus longue, allant jusqu’à 1 h 30.

Par ailleurs, la coordonnatrice indique que depuis les 35 ans d’existence du service de raccompagnement, les choses ont évolué. C’est sûr qu’il y a beaucoup de services de raccompagnement qui existent aujourd’hui , reconnaît Mme Picard.

Les gens ont l’option, beaucoup plus qu’avant, de dire : ''Je ne prendrai pas ma voiture ce soir''. Véronic Picard, coordonnatrice de l'Opération Nez rouge en Outaouais

Impact du cannabis légal

Le cannabis n’a pas changé la donne pour l'Opération Nez rouge, qui s’est toujours présenté comme un service sans jugement. En revanche, quelques accrocs sont survenus alors que des personnes s’allumaient des joints dans les voitures pendant les raccompagnements.

Or, la loi indique que dans une voiture, le Code de sécurité routière interdit la consommation de cannabis par le conducteur et tous les occupants, peu importe la forme d’usage , comme indiqué sur le site Internet qui explique l'encadrement du cannabis au Québec.