Exclu d'un programme de médecine, Guillaume Pelletier ne renonce pas à son rêve

Le jeune homme avait entrepris ses études au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, rattaché à l’Université de Sherbrooke, en 2010. C’était un rêve qui devenait réalité, pour lui.

Mais un peu moins de deux ans après le début de sa formation, quelque chose se casse.

Ma moyenne a carrément baissé de 4,12 à 1,06, donc c'était vraiment un gros gros choc [sur le plan de mes] performances académiques. Guillaume Pelletier

Au printemps de 2012, il reçoit un diagnostic de TDA, le trouble de déficit de l’attention.

Menacé d'exclusion, il fait part de ses problèmes aux personnes-ressources de son programme et entreprend un traitement médicamenteux qui l’aide beaucoup.

En juillet 2012, ma moyenne avait augmenté, mais pas suffisamment pour justifier que je passe à l'année d'après , relate-t-il.

Le 10 juillet 2012, il est exclu du programme de médecine. Il entame alors une maîtrise en biochimie à l'Université de Moncton.

Guillaume Pelletier a entrepris une maîtrise en biochimie après avoir été exclu du programme de médecine. Il a aussi entrepris un traitement médicamenteux et ses notes ont remonté. Photo : Radio-Canada

Un rêve resté intact

Six ans plus tard, Guillaume Pelletier n'a toujours pas abandonné son rêve de devenir médecin.

Mais son renvoi est une tache importante à son dossier.

J'ai passé les six années après mon exclusion à appliquer dans une autre école de médecine, parce qu’après mon exclusion, mes performances au baccalauréat et à la maîtrise avaient de nouveau augmenté, autour d'une moyenne de A.

Il considère avoir été exclu à cause d’un problème de santé avant tout. La baisse de ses notes en était la conséquence, dit-il.

Pas de considération de son TDA lors du renvoi, selon Guillaume Pelletier

Parce qu’il n’arrive pas à convaincre les responsables du programme de médecine, il fait, à l’été 2018, une demande d’accès à l’information pour connaître le détail des décisions qui avaient mené à son exclusion.

Ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a aucune mention d'un diagnostic de trouble de santé mentale. Aucune mention du fait que j'ai commencé à suivre un traitement. C'est un facteur important! Guillaume Pelletier

Guillaume Pelletier reproche à l'Université de Sherbrooke de ne pas avoir tenu compte de son problème de santé mentale lorsque la décision de l'exclure a été prise. Photo : Radio-Canada

Les personnes qui ont pris la décision étaient pourtant bien au fait de sa situation, selon lui.

On s'est assis et on parlait de mes consultations avec mon médecin de famille. [Toutefois], les rapports du programme de soutien académique suggèrent fortement que j'étais un étudiant en bonne santé et que je n’avais aucun problème personnel.

Les recours

Guillaume Pelletier a songé à s’adresser à la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, mais une plainte devait être déposée dans un délai de 12 mois après les faits, selon les règles de ce tribunal, qui peut toutefois autoriser un prolongement.

Il a également entrepris des démarches de révision judiciaire de la décision de l'Université de Sherbrooke.

L'Université a refusé nos demandes d'entrevue puisque la cause sera entendue par les tribunaux en mars.

Malgré tous ses efforts, Guillaume Pelletier croit que ses chances d'être réadmis en médecine au Canada sont faibles.

Il estime que les établissements d’enseignement supérieur devraient en faire plus pour aider les jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Si on pense qu'entre 18 et 25 ans, c'est là que la plupart des troubles de santé mentale apparaissent, c'est encore plus important de s'assurer que les universités remplissent vraiment toutes leurs obligations et leurs devoirs au public qu'ils desservent , conclut-il.

D’après un reportage de Mathieu Massé