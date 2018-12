Zenabis, une bouffée d’oxygène pour le Restigouche en 2018

La croissance de Zenabis s’est d’ailleurs poursuivie depuis qu’elle a commencé à produire du cannabis à Atholville, près de Campbellton, il y a un peu plus d’un an : près de 150 personnes travaillent dans l’usine qui n’occupe encore que le tiers de la superficie de l’immense édifice où elle s’est installée, une ancienne filature.

Zenabis n’a pas fini de grandir, selon une porte-parole de l’entreprise, May Nazair.

On est en train de faire la construction de toute la bâtisse, on est rendus à 140 mille pieds carrés [donc] d'ici un an et demi, deux ans, on va compléter la construction de cette bâtisse et on va être rendu à peu près à 400, peut-être 500 employés.

Une porte-parole de Zenabis, May Nazair, prévoit l'embauche de centaines de nouveaux employés d'ici deux ans. Photo : Radio-Canada

Un nouveau souffle pour l’économie

Le maire d’Atholville, Michel Soucy, se réjouit de l’arrivée de ce joueur appelé à devenir l’employeur le plus important de la région.

On voit l'avenir différemment, on pense différemment, puis on a cette attitude-là qui nous dit qu'éventuellement, l'économie va mieux rouler dans notre région. MIchel Soucy, maire d'Atholville

La région du Restigouche a été durement éprouvée, ces dernières années, par la fermeture de plusieurs usines dont la centrale électrique de Dalhousie, en 2012, et celle de la papetière AbitibiBowater, dans la même ville, en 2008.

Un optimisme contagieux selon le maire

Si l'impact de Zenabis est encore difficilement quantifiable pour l'instant, son poids se fera rapidement sentir, croit M. Soucy.

On a un emploi qui est stable, puis qui est bien rémunéré, alors maintenant c'est peut-être le temps d'agir et d'investir dans une nouvelle résidence ou bien s'installer dans un appartement qui est mieux pour notre petite famille…

Selon le maire d'Atholville, Michel Soucy, l'arrivée de Zenabis aura un effet d'entraînement sur toute l'économie de la région. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Il estime que des investissements récents dans le secteur commercial sont des indices démontrant qu'il n'est pas le seul à avoir confiance en l'avenir.

On voit que les gens voient l'avenir d'une façon positive. On voit que les gens voient aussi au niveau économique qu'on va voir un impact positif , analyse-t-il.

Avec la demande en cannabis récréatif qui est loin d'être comblée, au pays, l’avenir s'annonce prometteur pour Zenabis et par ricochet, pour toute la région du Restigouche.

Avec les informations de Serge Bouchard