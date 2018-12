Le monde se prépare à accueillir 2019

De l'Océanie aux Amériques en passant par l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe, le monde se prépare à accueillir l'année 2019 par des explosions de joie et des feux d'artifice.

Ce sont d’abord les îles du Pacifique-Sud et la Nouvelle-Zélande qui célébreront l’arrivée de la nouvelle année.

Ensuite, les yeux du monde se tourneront vers l’Australie et Sydney, qui annonce le plus grand feu d’artifice jamais tiré sur son emblématique baie.

Une quantité record d'engins pyrotechniques, ainsi que des couleurs et des effets inédits enflammeront pendant 12 minutes le ciel de l'agglomération pour le plus grand plaisir du million et demi de spectateurs attendus.

Les célébrations se poursuivront ensuite au fil des heures dans le monde entier.

À Hong Kong, 300 000 personnes sont attendues sur les berges du port Victoria afin d’assister à un feu d’artifice de 10 minutes qui sera alimenté à partir de cinq barges.

Du côté de Paris, les événements se dérouleront sous une forte présence policière, alors que les « gilets jaunes » promettent de faire un « acte 8 », un « événement festif et non violent », indique le groupe sur sa page Facebook.

Cela étant, les forces de l’ordre ont établi un périmètre de surveillance très élargi sur les Champs-Élysées, qui comprendra notamment des contrôles d’identité et des fouilles. Le périmètre sera en place à partir de 16 h, heure locale, jusqu’à 3 h le 1er janvier.

La circulation des voitures sera interdite dans cette zone, et restreinte dans plusieurs autres « aux abords des Champs-Élysées, de l’Arc-de-Triomphe, de la Tour Eiffel et du Champ-de-Mars », écrit la police parisienne.

L’année dernière, environ 400 000 personnes avaient participé aux célébrations du Nouvel An sur les Champs-Élysées.

Des travailleurs ont procédé à un test de la fameuse boule lumineuse de Times Square, à New York, le 30 décembre 2018. Photo : Associated Press / Julie Walker

La liberté d’expression et le journalisme honorés lors des célébrations à New York

Que serait le passage à la nouvelle année sans les célébrations sur Times Square, à New York? Plus d’un million de personnes devraient se rassembler pour voir descendre, à minuit, la fameuse boule lumineuse.

La sphère de 6 tonnes comprend 2688 triangles et 32 256 diodes électroluminescentes. Elle peut reproduire jusqu’à 16 millions de couleurs.

C’est un groupe de journalistes qui mèneront cette portion des célébrations, en reconnaissance du journalisme et de la liberté d’expression.

« Sur l'une des places publiques les plus célèbres du monde, il convient de célébrer la liberté de la presse et la liberté d'expression, tout en réfléchissant sur ce que nous avons vécu l'année dernière et sur ce que nous valorisons le plus en tant que société », a déclaré Tim Tompkins, président de Times Square Alliance, organisateur de l'événement.

D’ailleurs, le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, tué le 2 octobre au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, a été désigné personnalité de l'année par le magazine américain Time, une distinction partagée avec plusieurs autres journalistes.

L'hebdomadaire a également mis à l'honneur la journaliste philippine Maria Ressa, les deux reporters birmans de l'agence Reuters Wa Lone et Kyaw Soe Oo, actuellement en prison, ainsi que la rédaction du journal local américain Capital Gazette, dont cinq membres ont péri lors d'une attaque perpétrée le 28 juin à Annapolis, dans l'État du Maryland.