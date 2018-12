Veille du jour de l’An : que faire dans le Grand Toronto?

À l’hôtel de ville

La Ville de Toronto organisera son événement annuel du Nouvel An à la place Nathan Phillips. Il débute à 20 h et comprend des concerts, du patinage libre devant l’enseigne de la ville et un feu d’artifice lors du décompte. La TTC offre le transport gratuit toute la soirée. Visitez le site web de la ville (Nouvelle fenêtre) pour plus d'informations.

Place des célébrations de Mississauga

Si vous habitez à l'ouest de la ville, il y aura également une fête au Celebration Square de Mississauga. L'événement comprendra des concerts d'artistes canadiens, des camions de restauration rapide et un feu d'artifice. L'événement commence à 20 h. Le transit MiWay est gratuit à compter de 19 heures. Et jusqu'à 4 heures du matin le lendemain. Visitez le site web de la ville (Nouvelle fenêtre) pour plus d'informations.

La Saint Sylvestre de la Ville de Brampton

La Ville de Brampton organise également un certain nombre d'événements pour le réveillon du nouvel an. Le patinage en plein air est disponible toute la journée et une soirée dansante et des activités familiales se dérouleront à l'hôtel de ville. Des concerts et des spectacles de feux d'artifice sont organisés au Garden Square, avec Shawn Hook en concert. Consultez le site web de la ville (Nouvelle fenêtre) pour connaître l'horaire complet. L'événement à Garden Square commence à 20 h. Le transport en commun à Brampton est gratuit cette nuit à partir de 19 h jusqu’à 1 h 30 le lendemain.

Fête du Nouvel An familiale à Ajax

La Ville d’Ajax organise une fête familiale. Elle comprend des activités pour les enfants, des spectacles et du patinage en plein air. L'événement débute à 18 h et termine à 21 h. Les enfants de moins de 3 ans entrent gratuitement, tandis que les autres devront payer pour y entrer. L'événement a lieu (Nouvelle fenêtre) au centre communautaire d'Ajax.

Le centre des congrès d’Ajax

Pour ceux qui, à Ajax, voudront commencer la nouvelle année à minuit, le centre des congrès d’Ajax organisera une célébration qui comprend un cocktail, un repas quatre services, un DJ et plus encore. Vous trouverez des informations sur l'événement sur le site web (Nouvelle fenêtre) et vous pourrez acheter des billets en appelant le centre des congrès.

ROM

Le Musée royal de l'Ontario organisera deux activités la veille du Nouvel An. Le premier forfait a été vendu, mais il reste quelques billets pour le second forfait. L'événement comprend un dîner, des billets des consommations, des représentations spéciales d'un DJ de Toronto, un toast à minuit et un accès à la plus récente exposition du ROM qui présente le photographe du monde animal de l'année. Visitez le site web du musée (Nouvelle fenêtre) pour plus d'informations sur la façon d'obtenir des billets.

Casa Loma

La Casa Loma organise un réveillon du Nouvel An au château. Le forfait comprend un dîner de trois services, un bar ouvert et des concerts de l'artiste Sean Jones, lauréat d'un prix Juno. L'événement débute à 19 h. Vous trouverez des informations sur les billets sur le site web de l'événement (Nouvelle fenêtre) .

Les bibliothèques publiques de Toronto

Il s’agit d’un événement amusant et gratuit pour les enfants. Les bibliothèques publiques de Toronto organisent un compte à rebours. Les enfants âgés de 3 à 6 ans peuvent venir avec leurs parents pour célébrer avec des bricolages et des activités. L'événement varie d’une bibliothèque à l’autre. Consultez le site web (Nouvelle fenêtre) des bibliothèques publiques de Toronto pour trouver une bibliothèque près de chez vous.

Les événements organisés à la Tour CN et à l'aquarium Ripley de Toronto sont déjà complets.