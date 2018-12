Le claviériste du groupe Walk Off the Earth est mort

Le groupe canadien Walk Off the Earth a annoncé dimanche le décès de son claviériste et chanteur Mike Taylor.

S'exprimant sur les réseaux sociaux, la formation a indiqué que le musicien était mort « paisiblement de causes naturelles pendant son sommeil, la nuit dernière ».

Les compagnons de Mike Taylor ont exprimé « leurs profondes condoléances » à ses deux enfants et ont demandé que l'on respecte l'intimité de la famille.

Walk Off the Earth a atteint les sentiers la renommée en 2012 lorsque sa reprise de la chanson de Gotye Somebody That I Used to Know est devenue virale. Le groupe avait enregistré une vidéo qu'il avait diffusée sur YouTube. Chacun des cinq membres du groupe y jouait de la guitare et chantait en harmonie.

Le quintette avait été choisi groupe de l'année lors de la cérémonie des Juno en 2016.

Il devait amorcer lundi une tournée mondiale en présentant un spectacle à Niagara Falls.