Drummondville se prépare pour le 31

Scène, manèges et camions de rues, l'heure est aux derniers préparatifs à la place Saint-Frédéric à Drummonville pour l'évènement Drummondville sur son 31, qui marque la fin de 2018.

C’est un évènement qui se déroule pour la famille et les amis où on célèbre les débuts de la nouvelle année , a expliqué la coordonnatrice des grands évènements pour l’organisme Tourisme Drummond, Diane Grondin.

Les activités commenceront dès 14 h devant la Basilique Saint-Frédéric. En plus de la musique et des kiosques, une grande roue et un carrousel accueilleront les tous petits.

En soirée, place à la musique : Yoan, Marc Angers et les fils du diable, Alaclair Ensemble et Patsy Gallant seront notamment de la fête.