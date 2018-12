Nouvel An sur Grande Allée : ce qu’il faut savoir

« Les manèges sont gratuits pour tout le monde, le chocolat chaud est gratuit pour les enfants », présente notamment André Verreault, directeur d'Action-promotion Grande Allée qui organise l’événement.

L’accès aux différents sites sera également gratuit tout au long des festivités.

Par contre, il faudra s'attendre à être fouillé à l’une des six entrées du site puisqu’il est interdit d’amener de l’alcool sur celui-ci.

« C’est sûr qu’aux entrées vous allez être fouillés. Si on vous prend avec de l’alcool, non seulement on va le confisquer, mais en plus les policiers vont vous donner une contravention », confirme André Verreault.

Selon nos informations, la sécurité sera sensiblement la même que l’année dernière. Plusieurs dizaines d'agents de sécurité et de véhicules de police seront déployés tout autour du site qui englobe Grande Allée et les deux scènes de spectacle.

Des bornes de béton anti-camion bélier seront aussi installées dans la journée du 31 pour délimiter un périmètre de sécurité, notamment à l'arrière du parc de la Francophonie.

La température pourrait cependant venir jouer les trouble-fêtes. Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier pour toute la grande région de Québec. On prévoit entre 20 et 30 centimètres de neige d’ici mardi midi.

Toujours dans la tradition

La tradition est importante pour les organisateurs, c’est pourquoi on retrouve certaines des mêmes attractions que les années précédentes.

De nouveau cette année, deux scènes seront aménagées dans le secteur de la Grande Allée, l'une laissant place à la musique électronique avec DJ Champion et l'autre à la musique traditionnelle avec La Famille Painchaud.

« Je suis bien content [d’avoir DJ Champion]. C’est un Québécois qui réussit à l’international, il fait de la super bonne musique », a ajouté André Verreault.

Puis, le clou de la soirée, le feu d’artifice pour accueillir 2019, est aussi de retour cette année.

Deux zones pour bien voir les feux d'artifice seront d’ailleurs accessibles aux visiteurs.