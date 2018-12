Une équipe de la Chine cause la surprise à la Coupe capitale Bell d'Ottawa

Depuis le début de la Coupe capitale Bell, les Winter Sports Hunters, qui représentent la Chine, ont plusieurs raisons de célébrer. Dimanche après-midi, ils étaient toujours invaincus.

Certains joueurs et entraîneurs des autres équipes se disent : ''Nous avons perdu contre la Chine? Comment est-ce possible?'' , a affirmé un joueur de l'équipe chinoise, qui se nomme Johnny.

L'équipe basée à Pékin venait au Canada pour participer plus que pour gagner, puisqu'elle a connu une saison difficile dans sa ligue et n'a pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires.

Johnny, à gauche, et Mike, à droite, font partie de l'équipe de la Chine. Photo : Radio-Canada

Pourtant, en sol canadien, les Chinois ont marqué 24 buts en quatre rencontres seulement et ils joueront en finale de leur catégorie.

Nous sommes excités et un peu nerveux. Nous faisons des passes et des tirs au but. Nous avons accumulé tellement de passes, de tirs et de buts , s'est enthousiasmé le jeune Mike.

Un entraîneur canadien

L'entraîneur-chef, le Canadien Sean Skinner, s'est installé en Chine il y a quatre mois. Il a besoin d'un traducteur pour se faire comprendre par ses joueurs de dix ans.

Nous avons quelques problèmes, parce que je ne parle pas le mandarin, donc je dis quelque chose et personne ne comprend , explique-t-il.

L'entraîneur-chef de l'équipe de la Chine, le Canadien Sean Skinner, s'est installé en Chine il y a 4 mois. Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, un club local l'accompagne l'équipe chinoise dans ses activités et l'a affronté dans un match amical. Les jeunes joueurs des Hawks de Leitrim, à Ottawa, ont pu constater que les Chinois ne devaient pas être pris à la légère.

Ils sont de bons passeurs, ils ont une bonne coordination et ils patinent très bien , raconte Finn Beasant, l'un des joueurs des Hawks. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut jouer contre une équipe de la Chine , se réjouit-il.

Le hockey populaire en Chine

L'entraîneur de l'équipe chinoise insiste : le hockey est en progression dans l'Empire du Milieu. La Ligue nationale de hockey envisage d'ailleurs d'y jouer des matchs du calendrier régulier, après avoir tenté l'expérience en présaison.

Les prochains Jeux olympiques d'hiver se dérouleront à Pékin en 2022 et un effort considérable est mis en place pour populariser la discipline auprès des Chinois.

Avec les informations de Kim Vallière